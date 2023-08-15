У Раді хочуть частково декриміналізувати порнографію в Україні

ПІДГОТУВАЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ

У Верховній Раді України підготували до розгляду законопроєкт, який пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що в Україні досить часто криміналізують еротичний контент, який люди надсилають одне одному у приватному листуванні.

Законопроєктом пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки, тобто ту, яку розповсюджують за згодою обох повнолітніх сторін. Водночас поширення порно без згоди й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність. Так само каратимуть за порно з дітьми або для дітей, а також за екстремальне порно (насилля, зоо-, некрофілія).

«За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік. Давайте все ж таки розвантажимо правоохоронні органи від «контрольних закупівель» у вебкам-моделей. Маємо для них купу інших амбітних задач навіть в рамках розслідувань нашої ТСК», — написав Железняк у своєму телеграмі.

Також він наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами.