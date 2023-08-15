Ще трьом керівникам облгазів у справі Фірташа повідомлено про підозру

СПРАВА ФІРТАША

Служба безпеки та БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

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Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, повідомляє пресслужба СБУ.

«Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, загалом оголошено про підозру вже одинадцятьом керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

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Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.