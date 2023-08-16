Візуальний щоденник війни: інтерв’ю з ілюстраторкою, яка відтворює кожен день вторгнення РФ

ІНТЕРВ'Ю RFI

Антоніна Семенова — ілюстраторка та художниця. Раніше вона створювала тематичні дитячі абетки. Від початку великої війни дівчина щодня пише один ескіз-скетч про те, що відбувається в країні.

Реклама Читати продовження

«Візуальний щоденник війни» — так 35-літня Антоніна назвала свій проєкт. Українській редакції RFI вона розповіла про роботу над артбуком (графічний альбом. — Ред.) з розповідями українців про війну, про виставки за кордоном та про мистецтво під час російської агресії проти України.

— Ви почали створювати ілюстрації про війну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії?

— Так, з вечора 24 лютого. Для мене ведення текстового щоденника — це з дитинства звична справа. Однак у той день, коли я сіла працювати над кольоровими веселими абетками, зрозуміла, що я далі не можу їх малювати. Зараз треба відрефлексувати на те, що відбувається в країні. І так почався мій «Візуальний щоденник війни».

— Як вибираєте, про що саме розповісти в той чи інший день?

— Іноді одразу зрозуміло, яка головна новина дня. Наприклад, вибух на Кримському мосту, чи «приліт» «Кинджалом» у Дніпро, чи якісь глобальні речі. А іноді — це просто якась новина без першої пріоритетності. Я просто обираю, щоб малювати, і все.

Антоніна Семенова за роботою над скетчем © особистий архів Антоніни Семенової

Буває, коли таких якихось центральних подій, на моє відчуття, нема, я малюю щось загальне. Якісь нові снаряди ми отримуємо. Чи от нещодавно я малювала з фотографії одного з наших військових, де відвойована позиція і там розкидані російські сухі пайки. Малюю різне. Про кожну таку ілюстрацію можна довго розповідати.

— Ви малюєте так щодня від початку великої війни. Не втомились?

— Перший час були моменти, коли було якось важко. Тоді ще було більше емоцій. Звичайно, війна йде з 2014 року, тобто все це вже відрефлексовано, усе зрозуміло. Але повномасштабне вторгнення — це інше. Кількість руйнувань, кількість жертв — і перший-другий місяць емоції і болю було набагато більше.

Іноді здавалося, що важко малювати. Не фізично, тому що малювати кожен день, — це звична справа для мене, а саме морально. А потім я відчула, що це мене тримає в купі. І іноді, коли мене питають: «Як ти?», я кажу, що якби не емпатія до інших, то взагалі нормально. Тому що в нас в сім'ї все добре: у нас цілий будинок, у нас ніхто не загинув і не поранений. І я думаю, що в цьому мені допомагає щоденник.

— «Візуальний щоденник війни» можна було побачити на виставках в Україні та за кордоном. Де саме були представлені ваші роботи?

— Декілька разів були подібні виставки в Україні, був показаний щоденник в Чикаго, США. Ось скоро має бути презентація в Данському українському культурному центрі в Копенгагені.

— Чого ви хочете досягти своєю творчістю? Яку мету для себе визначаєте?

— Доволі швидко після початку ведення щоденника я відчула цю фразу — «щоденна війна з точки зору простого українця». Тобто світ бачить цифри, чує політиків. Люди бачать відео, фото руйнувань, жертв, але вони не знають про щоденну війну, особливо ті, котрі живуть у дуже безпечних країнах.

І я хочу розповісти світові, чим є війна для кожного українця, незалежно від того, наскільки він залучений в цю війну. Це прифронтове місто чи фронтове, про військових чи невійськових. І тому звісно, коли щоденник бере участь у виставках, я хочу, щоб глядачі це бачили та відчували.

«Візуальний щоденник війни» © особистий архів Антоніни Семенової

— Нині ви працюєте над ілюструванням розповідей українців для графічного альбому — артбуку. Як виник цей проєкт?

— Коли щоденник почав брати участь у виставках, я відчула, що це вже не мій особистий проєкт, який я в себе в інстаграмі виставляю. І я подумала, що його можна масштабувати, щоб це була історія різних українців.

Книга охоплює рік плюс один день, тобто з 24 лютого до 24 лютого. На кожній сторінці ілюстрація про день війни і коротка історія від різних людей про цей день. Цей артбук має стати голосом сьогоднішнього українця.

— Як знаходите та вибираєте ці історії?

— Зараз я публікую на сторінках проєкту в соціальних мережах усі історії, які отримую. У вересні буду брати з них ті, які потраплять в книгу за принципом різноманітності. Тобто у мене зараз є декілька історій про волонтерство, наприклад. І коли вони будуть усі зібрані, то я буду обирати, щоб це були різні історії.

Тобто немає критеріїв, яка вона повинна бути, чи наскільки художня, чи наскільки страшна. Багато хто чомусь думає, що я шукаю якийсь хорор, щоб чим страшніше, тим краще, але ні. Це історії просто про день, тому що війна навколо кожного з нас. І це впливає на людей по-різному.

Один зі скетчів «Візуального щоденника війни» © особистий архів Антоніни Семенової

— Що плануєте робити з артбуком після друку?

— Частина книг буде зберігатися в бібліотеках та музеях. Наприклад, у Музеї війни. Ще частина книг буде в українських культурних центрах за кордоном. У планах — переклад книги на англійську. І ще частину буде продано на аукціонах за донати на військо чи для підтримки гуманітарних проєктів.

— З тих історій, які вже відтворили, що вам найбільше запам'яталось?

— У мене є авторка, я публікувала наразі тільки одну її історію, хоч їх декілька. Це дівчина з Каховки з пансіонату для людей із інвалідністю. Вона була в окупації 8 місяців.

Потім росіяни їх вивезли десь під Воронеж, а потім за допомогою волонтерів вона виїхала до Фінляндії, де й досі проживає. Чому запам'яталося? Тому що окупація, тому що аж через Росію у Фінляндію для людини, яка з дуже обмеженими можливостями. Це така сила духу… Я дуже захоплююсь.

— Як, на вашу думку, культурна сфера має осмислювати цю війну?

— Я знаю, що є різні погляди щодо цього. Але я вважаю, що сьогодні кожна творча людина — хто пише, малює, танцює, співає — повинна розповідати всіма можливими способами про війну в Україні. В Україні, за кордоном та й самим росіянам, їм теж не завадить.

Я не думаю, що це прерогатива Міністерства культури, наприклад, чи якихось найвідоміших художників, якщо брати мистецтво візуальне. Кожен, хто може, повинен розповідати. Хто не відчує фотографією, той відчує живописом, хто не відчує текстом, той відчує піснею.

— Як хочете закінчити свій щоденник? Та що хотіли б писати після перемоги?

— Я закінчу щоденник кольоровою ілюстрацією. Я працюю зараз і маю малювати різні речі, проте після війни хочеться малювати максимально кольорові веселі речі. І, мабуть, знову буду малювати дитячі ілюстрації.

Після війни ще все одно буде відбудова. Ми ж розуміємо, що війна не закінчиться, як у казці. Тому думаю, що буде все складно і буде ще це дуже довго. Однак я вважаю, що буду малювати більш яскраві ілюстрації. Але все одно тема війни, поствійни, думаю, буде зі мною. Але сам щоденник закінчиться яскравою кольоровою ілюстрацією першого дня миру.

Антоніна Семенова — ілюстраторка та художниця © особистий архів Антоніни Семенової