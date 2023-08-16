Українське зерно

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков. Перед цим останній раз судно виходило з порту Великої Одеси 16 липня. Контейнеровоз «Jоseph Schulte» йде під прапором Гонконга. Судно прямує тимчасовим коридором, який встановлений для цивільних суден з портів України.

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Контейнеровоз знаходився в одеському порту з 23 лютого минулого року. Судно тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис тонн вантажу, зокрема, з продовольством.

З Одеського порту після припинення зернової угоди вперше вийшло судно © Олександр Кубраков / Facebook

Олексанр Кубраков зазначив, що тимчасовий коридор з портів Великої Одеси першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Тимчасові маршрути руху цивільних суден з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Після зриву зернової угоди, Росія постійно атакує українську портову інфраструктуру. Також РФ вдається до інформаційних спекуляцій та спроб провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.