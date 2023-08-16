Росіяни продовжують терор з повітря: вночі вдарили по портам на півдні України

ВОЮЮТЬ ІЗ ЗЕРНОМ

В ніч проти вівторка РФ завдала удару безпілотниками по Миколаївщині та портовій інфраструктурі Одеської області.

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Атакували росіяни кількома хвилями. Усі безпілотники, які летіли по Миколаївській області, збили українські сили протиповітряної оборони.

Але пізніше, один за одним, ще два рої безпілотників запустили по півдню Одещини. Як зауважив глава військової адміністрації області Олег Кіпер, основною ціллю країни-агресора були портова та зернова інфраструктура.

«Внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дунаї створили складські приміщення та зернозбірники. Виниклі пожежні оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС», — написав він у своєму телеграмі.

Наслідок удару російських безпілотників по порту на Дунаї © ОК «Південь»

На щастя, ніхто з людей не постраждав.