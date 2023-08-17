«Каруселі» і «спостерігачі» з Венесуели? Як РФ імітуватиме вибори на окупованих територіях

В окупації

РФ планує протягом 8-10 вересня провести на окупованих територіях так звані «місцеві вибори». Опозиційні ЗМІ країни пишуть, що найбільше уваги російська влада приділяє окупованим територіям Донбасу, тоді як в Херсонській області «взагалі неясно, що відбувається». Верховна Рада України закликала світову спільноту ігнорувати результати псевдоголосування. Як РФ імітуватиме вибори та кого вноситиме до списків? І навіщо псевдоголосування Путіну саме зараз?

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Мешканці «голосуватимуть» за депутатів у так звані «народні ради» у випадку окупованих територій Донбасу, а для решти — у міські та районні окупаційні органи. Депутатів в Держдуму не обиратимуть: від самопроголошених утворень лише мають визначитись з кандидатурами двох так званих «сенаторів».

У РФ 10 вересня обиратимуть губернаторів та інших «вищих посадових осіб» у 20 регіонах. Також пройдуть довибори депутатів Держдуми.

Місцеві окупаційні та російські ЗМІ повідомляють, що мешканці можуть як прийти на дільниці, так і «голосувати» онлайн. У публікаціях це пов’язують з міркуваннями безпеки, згадуючи про військовий стан.

Псевдовибори до окупаційних органів РФ проходитимуть за партійними списками. Щоправда, публікації місцевих ЗМІ рясніють повідомленнями лише про кандидатів від путінської партії «Єдина Росія». Розповідають про конференції політсили, висування кандидатів, подарунки школярам. Про існування інших партій медіа не згадують.

Водночас СБУ встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів РФ на захопленій частині Луганщини.

«Серед ворожих поплічників — керівники "виборчої комісії ЛНР", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших думських політичних сил», — йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Слідчі встановили, що шість осіб з цих 15 брали участь в організації псевдореферендуму на окупованій території Луганщини. На підставі викритих фактів СБУ розпочала кримінальні провадження за статтею «Колабораційна діяльність».

Верховна Рада закликала не визнавати так звані «вибори» на окупованих територіях

Депутати ухвалили звернення до парламентарів інших країн за місяць до псевдоголосування, 9 серпня.

Верховна Рада закликала не визнавати так звані «вибори» на окупованих територіях © Олексій Гончаренко / Telegram

Воно містить такі пункти:

заклик до міжнародних організацій, урядів країн світу не визнавати легітимності жодного виборного органу РФ, якщо там будуть присутні «представники» з тимчасово окупованих територій;

не допускати участі делегацій органів влади РФ усіх рівнів у роботі міжнародних організацій;

визнати, що незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до виведення російських військ із території України;

сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів — агітували, балотувалися, були спостерігачами.

За кого «голосуватимуть»?

Російське опозиційне видання «Верстка» пише, що у фокусі уваги російської влади — «вибори» на окупованій території Донецької області. Журналісти цитують політолога, близького до Кремля:

Луганськ — тиха провінція, на Запоріжжі йде „контрнаступ“, ...а в Херсоні взагалі неясно, що відбувається

Так звані виборчкоми на окупованих територіях досі не розкрили даних частини кандидатів, йдеться у публікації. Найменше інформації про тих, кого «обиратимуть» на окупованій частині Херсонщини.

Вивчивши доступні їм списки кандидатів, розслідувачі з’ясували, що найбільш високопоставленим серед представників «Єдиної Росії», крім так званих «глав регіонів», є кандидат в окупаційний парламент так званої «ДНР» Артем Перехрист. Він очолює департамент в управлінні внутрішньої політики Кремля, який відповідає за ситуацію в регіонах, і бере участь у затвердженні на посаді місцевих чиновників.

Найбільш високопоставленим серед представників «Єдиної Росії», крім так званих «глав регіонів», є кандидат в окупаційний парламент на тимчасово окупованій території Донецької області Артем Перехрист © ТАСС

Серед кандидатів від російської провладної партії є і політики покоління 90-х років. Зокрема, співрозмовники «Верстки» характеризували депутата міської Думи Ростова-на-Дону Петра Пятибратова як «авторитета», а його оточення називали «людьми, схожими на бандитів». У січні він закликав провести розширену мобілізацію та призвати до армії РФ ще два-три мільйони росіян — переважно тих, хто не служив.

Петр Пятибратов © Соцмережі Петра Пятибратова

Видання зазначає, що попри обіцянки Путіна висувати у кандидати в депутати учасників війни проти України, у списках окупаційної влади в так званій «ДНР» всього троє військових.

«Верстці» не вдалося виявити жодного кандидата від КПРФ в окупованих регіонах. Раніше джерела видання розповідали, що внутрішньополітичний блок Кремля поставив місцевим кураторам завдання мінімізувати кількість мандатів, які отримають комуністи.

«Вибори — це спроба виправдати анексію»

Проведення так званих виборів саме на початку вересня — спроба влади показати, що в РФ все стабільно, говорить представниця російської опозиції, політична аналітикиня Ольга Курносова.

Ольга Курносова, політична аналітикиня © Радіо Свобода

Вона пояснює, що 10 вересня — єдиний день голосування по всій Росії:

— І призначаючи вибори в анексованих регіонах на ці дати, російська влада зайвий раз хоче показати, що в РФ немає війни і все спокійно. Тому що, за російським законодавством, під час воєнного чи то надзвичайного стану голосування може бути скасовано.

Такі вибори — ще одна спроба росіян хоча б якось виправдати окупацію, зазначає експертка:

Вони вважають, що якщо вони проведуть так звані вибори, то на територіях з’явиться законна влада. Але вони не враховують той факт, що для того, щоб влада була справді легітимною, вибори мають бути визнані міжнародною спільнотою та проводитися за правилами, які визнаються світом. Згідно з ними має бути зрозуміло, звідки беруться списки виборців, склади виборчкомів. Ясно, що там мають бути представлені всі політичні сили. Всього цього у РФ немає. І нам навіть не вистачить наших можливостей, щоб перерахувати всі порушення на цих виборах

Проведення ж виборів за партійними списками полегшить фальсифікацію, пояснює Ольга Курносова, адже якби балотувалися кандидати з місць, треба було збирати підписи серед населення, а це все ускладнює:

— Усі ми розуміємо, що виборчі комісії повністю підконтрольні Москві: але такі списки все одно потрібно якось написати, знати адреси тисяч конкретних осіб. А це велика додаткова робота. Тому набагато простіше просто висунути кандидатів від парламентських партій, зареєструвати і потім «намалювати» результати, привезти якихось людей автобусами до виборчих дільниць і, власне, зобразити, що це вибори. Я думаю, що схематично десь так процес і відбуватиметься.

Проводити голосування у той час, коли поруч лінія фронту, — крайній цинізм, зазначає Ольга Курносова. Втім, Кремль вже давно перетнув усі межі, тож вдається і до цього.

— Звичайно, російська влада зображуватиме, що все гаразд. Відповідно ми чудово розуміємо, що списки виборців напишуть так, як їм потрібно. Кого потрібно туди завезуть, і хто потрібно там проголосує. Я думаю, там навіть будуть якісь умовні «міжнародні спостерігачі» з лояльних до РФ країн — наприклад, з Бразилії чи Венесуели. Вони мають створити ілюзію законності, щоб хоч якась частина світу повірила у легітимність псевдоголосування. Путіну здається, що це посилить його позицію на міжнародній арені, та він жорстоко помиляється, — підкреслює Ольга Курносова.