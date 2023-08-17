Повернення «Азову», успіхи ЗСУ на південному напрямку та стримування росіян під Бахмутом

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області. Росіяни намагаються контратакувати у цьому районі, але успіхів не мають.

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Ситуація довкола Урожайного та Роботиного

Українські війська продовжують контрнаступальні операції на щонайменше трьох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Запорізької області, а також на кордоні цього регіону з Донеччиною. Про це йдеться у щоденному дослідженні подій на фронті від американського Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних знімках, оприлюднених 16 серпня, видно, що українські сили просунулися на північний схід від Роботиного (10 кілометрів на південь від Оріхова) у Запорізькій області та, ймовірно, досягли більших успіхів у прилеглих районах. Такі висновки аналітики зробили на основі того, що ЗСУ тижнями активно працювали у лісах на північний схід від населеного пункту.

Напередодні українське керівництво повідомило про звільнення Урожайного (9 кілометрів на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізької та Донецької областей. 35-та бригада морської піхоти України опублікувала кадри, на яких їх особовий склад підіймає український прапор у центрі населеного пункту.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська також мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного і «закріплюються на досягнутих рубежах».

Водночас тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомляє, що наші військові наразі відбивають контратаки штурмових груп росіян, які намагаються повернути втрачене положення. А втім, ці спроби окупантів успіху не мають.

Бахмутський напрямок

Росія перекидає нові сили на Бахмутський напрямок, повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник командира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, російське командування стягує туди підрозділи, які брали участь у боях на півночі й півдні України, а замість них — планує завести новосформовані резерви.

Проти української армії на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділ «Ахмат» і формування «Еспаньола» — «фанатський спецзагін» російського футбольного клубу ЦСК, зазначив Жорін:

Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, – це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, доукомплектовані, провели злагодження і перекинуті сюди. В основному це — десантники. Також тут є механізовані частини, які сюди перекинули. А також на цю мить сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі й на півночі, і на півдні нашої країни. Своєю чергою, туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які вони нещодавно зібрали

За словами заступника командира 3-ої штурмової бригади, російські військові не мають проблеми із поповненням підрозділів військовими:

Люди мають перебувати в реальному світі та не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей. І вони це демонструють шляхом того, що перекидають і насичують фронт цими підрозділами

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Тут тривають наступальні дії Сил оборони. Українські армійці закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Бригада «Азов» повернулась на фронт

Тренування бригади НГУ «Азов» © АЗОВ / Facebook

Бригада спеціального призначення утримує позиції в районі Серебрянського лісництва, що на північний захід від Лисичанська. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат.