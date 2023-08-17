Україна відмовилась від переговорів щодо транзиту російського газу, — Міненерго

ПАЛИВО ДЛЯ ЄС

Контракт на транзит газу з Росії до ЄС через територію України закінчується 2024 року. У Міністерстві енергетики анонсували, що не вестимуть перемовин з країною-агресоркою.

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Питання транзиту російського газу залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без нього, — повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. Він висловив сподівання, що країни ЄС наступного року зможуть диверсифікувати постачання і не потребуватимуть російського газу взагалі:

По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а, по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося

Водночас міністр зауважив, що наразі зарано говорити про події 2024 року на тлі непрогнозованих дій країни-агресорки. «Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями», — додав Галущенко.

Цієї зими Україна може допомогти Європі зберегти стабільність газового ринку. Як пояснив міністр, європейські компанії продовжують зберігати своє паливо в українських газосховищах. Цей тренд, який відбувається попри війну, лише зростатиме.

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«Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо», — додав міністр.