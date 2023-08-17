ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю

В інтерв’ю агенції AFP Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці звільнять всю територію, окуповану російськими військами, незалежно від того, скільки часу на це знадобиться. Очільник МЗС також відкинув тези про те, що західні союзники начебто тиснуть на Київ, щоб прискорити довгоочікуваний контрнаступ на Півдні та Сході. У розмові з журналістами, міністр також зачепив тему зернової угоди та впливу РФ в Африці.

Україна не відчуває тиску Заходу щодо темпів контрнаступу, але потребуватиме допомоги до перемоги над Росією — Кулеба

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«Наша мета — перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у межах кордонів 1991 року. І нам байдуже, скільки це займе часу», — заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю в AFP. «Поки український народ поділяє цю мету, уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом», — додав він.

При цьому Кулеба наголосив, що Україна потребуватиме систематичного постачання західної зброї та боєприпасів, поки Сили оборони не витіснять росіян з усіх тимчасово окупованих територій:

Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна — це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає

Київ надав гарантії деяким західним країнам, що українські військові не використовуватимуть зброю, надану союзниками, проти цілей на території Росії. «Якщо наші партнери просять нас дати гарантію, що така-то зброя буде використовуватися тільки на території України, ми даємо цю гарантію і виконуємо її. Так, було кілька випадків, коли ми давали такі обіцянки і їх виконували», — пояснив міністр.

Водночас очільник МЗС заперечив тези, нібито західні союзники тиснуть на Україну щодо прискорення темпів контрнаступу:

Ми цього не відчуваємо. У публічному просторі посилюються голоси коментаторів та експертів. Вони є, але зникнуть з екранів і шпальт після першої великої перемоги України на Півдні чи Сході

Відповідаючи на питання щодо експорту збіжжя, Дмитро Кулеба повідомив, що рішення РФ вийти з чорноморської зернової угоди вказує на те, що публічно озвучені занепокоєння президента Росії Володимира Путіна щодо продовольчої безпеки в Африці є безпідставними:

Люди в Африці побачили, що всі розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни, є брехнею

А для поглиблення зв’язків між Москвою та Африкою Кремль використовує «примус, підкуп і страх», — заявив міністр.

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Україна має намір протистояти впливу РФ на континенті. Для цього Київ планує інвестувати значний політичний капітал для поглиблення зв’язків з африканськими країнами. «Ми починаємо з нуля в Африці. Цей континент потребує системної та тривалої роботи. Це не те, що відбувається за одну ніч», — пояснив Кулеба.

Кремль має давні партнерські відносини з кількома країнами Африки, які сягають радянської епохи, але Москва посилила зусилля щодо зміцнення цих зв’язків після повномасштабного вторгнення в Україну та ізоляції від західних держав.

Кулеба порівняв зусилля Києва в Африці з дипломатичним «контрнаступом».

«Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити Африку від російської влади», — сказав міністр, додавши, що Україна прагне будувати дипломатичну взаємодію на континенті, спираючись на повагу та принципи взаємної вигоди.