«Газова Швейцарія Європи» — перспективи України на газовому ринку

БЕЗ ТРАНЗИТУ З РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європа вже зробила великі кроки в напрямку повної відмови від російського газу. Але увесь цей час працював газогін, яким блакитне паливо йде транзитом через Україну з Сибіру до європейських споживачів. Чи буде перекрито цей потік, коли завершиться контракт у 2024 році? І які перспективи України нині на газовому ринку Європи?

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Відповідний контракт на цей транзит Україна підписала з РФ у 2019-му терміном на п'ять років. Його дія припиняється 31 грудня 2024-го. І, як нещодавно заявив глава українського Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Голосу Америки, Київ навіть не вестиме переговори з росіянами про продовження дії договору. Не кажучи вже про те, щоб ставити з ними підписи на одному папері.

«По-перше, ми точно не будемо стороною перемов із росіянами, і це абсолютно очевидно. А по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося», — цитує видання слова Германа Галущенка.

А от чи припиниться транзит взагалі, чи продовжиться на якихось інших умовах, залежить від спроможності Європи обійтися без російського. На думку міністра енергетики України, це цілком ймовірно.

Манометр газу в пункті транзиту магістрального трубопроводу з Росії в селі Боярка під Києвом. 6 січня 2009 року. AP - SERGEI CHUZAVKOV

П'ятирічний контракт на транзит та шантаж?

Російський газовий спрут протягнув свої щупальці до Європи ще за радянських часів. Так, зокрема, аби перекачувати блакитне паливо із родовищ Сибіру до західноєвропейських країн збудували спеціальну газогінну магістраль, яка проходить територією України.

«Обсяги, які йдуть цією магістраллю, залежать від обсягів замовлення європейських споживачів і обсягів, які "Газпром" постачає європейським споживачам. Загальна потужність української газотранспортної системи становить 140 мільярдів кубометрів на рік. Наскільки я пам'ятаю, останніми роками, згідно з контрактом, мало бути прокачано 40 мільярдів кубометрів, а фактично прокачувалося 24-28. Себто, ще нижче, ніж згідно контракту. Хоча при цьому "Газпром" оплачував контрактні зобов'язання, тому що контракт влаштований за принципом "або качай, або плати"», — розповідає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

П'ятирічний контракт, який нині діє, не втратив сили навіть попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Теоретично Київ міг би в односторонньому порядку вийти з договору і просто перекрити газогін. Але, зауважує директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, це би, зокрема, створило низку серйозних технологічних та економічних наслідків для усієї української газової системи.

«Можуть бути технологічні проблеми, тому що транзит газу забезпечує відповідні режими роботи газотранспортної системи, тиски. І це дозволяє більш ефективно використовувати цю газотранспортну систему. Якщо не буде того транзиту, тоді буде набагато важче регулювати режими для транспортування газу у внутрішній системі, внутрішнім споживачам України. Необхідно буде створювати певні додаткові тиски, робити зміну режимів газотранспортної системи, що викличе додаткові витрати», — пояснює фахівець.

Пункт зберігання та транзиту газу в Боярці, неподалік від Києва 2006 рік ASSOCIATED PRESS - SERGEI CHUZAVKOV

Але головною причиною, зауважує Омельченко, все ж стало те, на продовженні постачання наполягли деякі європейські країни.

«Я так розумію, що Україна насамперед відгукнулася на прохання європейських країн — Словаччини, Австрії і Угорщини. І за проханням цих країн зберегла це постачання... Вони не хочуть відмовлятися, тому що якщо вони відмовляться, то альтернативні поставки газу будуть дорожчими. А це означає втрату конкурентоспроможності їхньої економіки, політичні певні наслідки», — вважає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

Попри це, за більш ніж півтора року повномасштабної війни в Україні, російського газу в Європі поменшало в рази.

«Доля "Газпрому" на європейському ринку зараз впала до приблизно чотирьох відсотків. Перед початком повномасштабного вторгнення в 2022 році вона становила більш як сорок відсотків, зараз — чотири», — зауважує Олександр Харченко.

А відповідно і доходи РФ від продажу газу значно скоротилися. Та сталося це не тільки і не стільки з бажання самої Європи, підкреслює Володимир Омельченко. На його думку, Росія, по суті, сама собі вистрелила в ногу, застосувавши тактику енергетичного шантажу, яка, варто зауважити, до цього безвідмовно працювала десятиліттями.

«Зокрема, німецька промисловість звикла отримувати набагато дешевший газ, ніж вона зараз купує з інших джерел. І це був-таки серйозний важіль впливу Росії. Коли Росія продавала з політичних причин дешевший газ деяким країнам, тій же Німеччині, тій же Угорщині, Австрії, а в обмін на це ці країни, наприклад, підтримували РФ у політичних проєктах. Передусім це стосується, наприклад, недопущення України до НАТО. Ви пам'ятаєте, що Німеччина голосувала проти, виступала і була одним із ініціаторів блокування вступу України в НАТО? Це відбувалося, по суті, в обмін на дешевий російський газ. Те саме Угорщина. Ми могли спостерігати, які політичні поступки Росії вона здійснювала вже під час війни. Наприклад, блокування багатьох санкційних пакетів. Тобто така була гра Росії, що ми вам поставляємо дешевий газ і взамін що ви продаєте? Продаєте безпеку Європи», — говорить Володимир Омельченко.

Так і цього разу, прагнучи позбутися санкційного тиску, РФ виставила європейцям дикі умови, зокрема купувати газ за рублі. А потім ще й фізично перекрила деякі потоки, вважає фахівець.

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Труби на об’єктах берегового примикання газопроводу «Північний потік-2» в Лубміні, північна Німеччина, 15 лютого 2022 року AP - Michael Sohn

«Росія думала, що якщо вона припинить транзит і підірве газопроводи, то європейські країни злякаються. І, побоюючись замерзнути, вимушені будуть просто піти на уклін "Газпрому", змушені будуть поступитися Росії політичними умовами. А це ті політичні зняття санкцій, насамперед і припинення допомоги Україні. Але цього не сталося. Російський шантаж провалився. Європейські країни змогли швидко диверсифікувати свої газові потоки, почали закуповувати газ в Америці. Збільшились поставки з Катару, з Норвегії. З інших країн почали будуватися нові термінали. Крім того, ще посилили економію енергоресурсів. І таким чином, достатньо комфортно пережили попередню зиму», — каже він.

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Транзитний потік через Україну залишився однією з основних газових артерій, що досі зв'язують РФ з Європою. І, якщо його буде перекрито після завершення контракту наприкінці 2024 року, Росія втратить ще частину доходів. А для європейців уже нічого суттєво не зміниться, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але про те, що транзит цей припиниться, поки ніхто не говорить.

«Моя суб'єктивна оцінка цього питання така: як під час війни, так і після її завершення Україна має укладати контракти саме з покупцями на транзит. "Газпром" має передавати газ на східному кордоні України, і далі Україна забезпечить його транспортування згідно з контрактами з європейськими покупцями», — говорить Олександр Харченко.

Газові перспективи України

Працівник української газової станції у Воловці перевіряє вентиль AP - Pavlo Palamarchuk

Як би не склалася доля цього транзиту, Україні варто посилити присутність на європейському газовому ринку. І це цілком можливо, з огляду на величезний потенціал, зауважує директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Україна за запасами — друга країна в Європі після Норвегії по природному газу. Тому теоретично Україна, якщо ж буде створений нормальний інвестиційний клімат, закінчиться війна, прийдуть інвестори, здатна наростити обсяги видобутку природного газу, щоби стати достатньо помітним гравцем на європейському ринку», — каже він.

Про довоєнні обсяги «Газпрому», звісно, не йдеться. Але, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, уже за кілька років, за сприятливих умов, Україна може стати досить помітним постачальником.

«Україна дійсно має потенціал до збільшення виробництва. І в перспективі три–п'ять років може після завершення війни стати одним із постачальників природного газу в Європі... За умови інтенсивної розробки покладів. З точки зору перспективи, мова може йти про 3-5 мільярдів кубометрів на рік. У горизонті 10 років цей обсяг може бути потроєний», — пояснює фахівець.

Такі обсяги, за опублікованими у відкритих джерелах даними, могли би повністю задовольнити газові потреби, наприклад, Угорщини.

Окрім того, в України в рукаві є ще один козир — величезні підземні газові сховища. Вони є третіми за розмірами у світі після сховищ США та РФ і другими — за європейські. Нині створені максимально привабливі умови для іноземний трейдерів, які бажають зберігати в них своє блакитне паливо.

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Більче-Волицьке-Угерське підземне сховище газу УМГ «Львівтрансгаз» у м. Стрий (Львівська обл.), 21 травня 2014 р. © УНІАН / Кравс Євгеній

«Україна має можливість додатково зберігати близько 10 мільярдів кубічних метрів у підземних сховищах. І цю опцію використовують деякі європейські компанії, як так званий "зелений шорт-хол" чи митний склад. Тобто вони закачують природний газ без розмитнення в наші сховища, там зберігають. І влітку вони це закачують, як правило, а взимку — відбирають. І коли є певний дефіцит природного газу, узимку ціни можуть підвищуватися. І таким чином компанії заробляють на цьому гроші. І наша компанія зі зберігання природного газу — "Укргазпром" — теж заробляє на цьому гроші. Крім того, зберігання в наших сховищах набагато дешевше, ніж це є для європейських сховищ. Тому ця ситуація вигідна і європейським компаніям, і Україні», — розповідає Володимир Омельченко.

Окрім фінансової вигоди, підземні газові сховища можуть дати набагато важливіший бонус, зауважує Олександр Харченко. На його думку, чим важливішою ставатиме Україна для європейського ринку газу, тим вона буде захищенішою в майбутньому.

«Україна цілком може бути місцем, де зберігається і звідки постачається газ до Європи... По-перше, економічна ефективність, заробіток на цьому бізнесі і, додатково, — енергетична безпека. З точки зору зацікавленості європейських країн в України... Це може виражатися в різних формах. Давайте спробуємо провести якісь паралелі. От є країна Швейцарія, де всі зберігають гроші. І всі зацікавлені, щоб із Швейцарією нічого не сталося. Якщо в Україні всі будуть зберігати газ, то це, безумовно, підвищить зацікавленість європейських країн у тому, щоб в Україні теж нічого не ставалося», — резюмує Олександр Харченко.