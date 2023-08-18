США дозволили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів

КРИЛА ДЛЯ ЗСУ

Сполучені Штати схвалили відправку багатофункціональних легких винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів. Про це повідомляє агенція Reuters з покликанням на інформацію від неназваного американського чиновника.

Винищувач F-16 ВПС США (праворуч) на Паризькому авіашоу в Ле Бурже, на північ від Парижа, Франція, 19 червня 2023

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Вашингтон офіційно запевнив Данію та Нідерланди, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправлення в Україну, коли пілоти пройдуть відповідну підготовку. Про це на умовах анонімності розповів агенції американський високопосадовець.

«Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправлення винищувачів F-16 в Україну», — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра на платформі X, раніше відомої як Twitter. За його словами, Амстердам продовжить обговорювати цю тему з європейськими партнерами.

We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Оскільки багатофункціональні легкі винищувачі F-16 виробляються у США, то Вашингтон має погодити відправлення цих літаків партнерами у треті країни. Данія та Нідерланди просили гарантій, що США дозволять їм передати F-16 Україні.

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Водночас Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів повідомив, коли саме чекати надходження бойової авіації американського виробництва:

Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні - три дні у президента щодня наради та розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини

Тиждень тому The Washington Post писало про затримки в програмі навчання українських пілотів. Мовляв, перша група з шести льотчиків не завершить навчання на F-16 раніше наступного літа.

За словами джерел видання, шість пілотів, а це приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший раунд навчання. Ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів.

Льотчики спершу мають пройти чотиримісячні курси англійської мови у Великій Британії, щоб вивчити авіаційну термінологію. Навчатиметься також і наземний персонал. Данія попросила навчати весь екіпаж, а не тільки пілотів, зазначає Washington Post.

Нагадаємо, що коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 було офіційно створено 11 липня. До неї доєдналися 11 країн.

It’s official: a coalition for F-16 training of the Ukrainian Air Force has been formed!

Today, 11 partner states + Ukraine signed a Memorandum outlining the terms. I'm especially grateful to Denmark and the Netherlands for their outstanding leadership in this process.… pic.twitter.com/ea1oxljX9I — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 11, 2023

Днями речник ВПС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Україна не одержить американські винищувачі ні восени, ні взимку:

На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони і зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії

Сучасні західні винищувачі здатні перехоплювати крилаті ракети та безпілотники, що дешевше, ніж збивати їх високовартісним ППО з землі. Окрім того, чинний український авіафлот, який складається з бортів радянського виробництва, не дозволяє використовувати деякі сучасні системи зброї. Зокрема протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. На додачу, кількість вітчизняної авіації поступово зменшується, що ускладнює майбутні операції в рамках контрнаступу.