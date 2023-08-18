Шмигаль в Бухаресті: Україна та Румунія домовилися подвоїти обсяг транзиту українського зерна

надійний партнер

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста з робочим візитом, де зустрівся зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку.

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Про це повідомляється на сайті Уряду Румунії.

«Сьогодні важливий день, бо в нас перебуває з офіційним візитом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обговоримо питання регіональної безпеки, наші можливості щодо транзиту українського зерна для забезпечення продовольчої безпеки та питання захисту румунських фермерів та дотримання прав наших меншин в Україні», — розповів румунський прем’єр Марчело Чолаку 18 серпня перед початком засідання уряду.

Пізніше глави урядів підписали спільну декларацію щодо зміцнення двосторонньої співпраці в забезпеченні надійного транзиту товарів з України. За тим Шмигаль та Чолаку вийшли зі спільною заявою до преси.

Чолаку наголосив, що Румунія продовжуватиме надавати повну та послідовну підтримку Україні.

«Ми єдині проти військової агресії Росії та актів варварства. Цей безглуздий конфлікт має бути припинений. Ми пропонуємо повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе», — заявив він.

Румунський прем’єр також запевнив, що Бухарест рішуче підтримує рішення початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Європейського Союзу до кінця року.

Він також додав, що Румунія так само, як і раніше, буде залучена до сприяння експорту українського зерна на міжнародні ринки.

«Через Румунію ми сподіваємося транзитувати понад 60 % від загального обсягу експорту зерна з України. Ми підкреслили важливість співпраці між нашими країнами, а також із нашими міжнародними партнерами. Я привітав рішення дискусії в Галаці. Ми поставили перед собою амбітну мету — подвоїти обсяг транзиту українського зерна до Румунії з двох мільйонів тонн на місяць до чотирьох мільйонів тонн. Я підписав зі своїм українським колегою угоду про зміцнення двостороннього співробітництва та забезпечення транзиту вантажів з України», — заявив Чолаку.