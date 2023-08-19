Міноборони допустило до експлуатації дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом

ВІТЧИЗНЯНІ БПЛА

Відтепер українські військові зможуть використовувати на фронті вітчизняні БПЛА SkyKnight 2 зі штучним інтелектом.

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У Міноборони повідомили, що допустили дрони до експлуатації.

Як зазначили у відомстві, виробник безпілотників подав свою розробку до МО, коли почалася пришвидшена процедура оформлення. Міністерство супроводжувало компанію у процесі оформлення документації.

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У відомстві зазначили, що SkyKnight 2 швидкий, потужний і водночас тихий. Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 засвоїть дуже швидко, орієнтовно — за тиждень.

«Коли оператор визначить ціль, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп'ютер. Навіть через втрату зв'язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі», — додали у міністерстві.