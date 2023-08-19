Центр Чернігова обстріляли росіяни: є загиблі та поранені

ОНОВЛЕНО

19 серпня близько 11:30 російська армія обстріляла центр Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Реклама Читати продовження

За інформацією Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, станом на 13:00 відомо щонайменше про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові.

Наслідки обстрілу Чернігова © МВС

«Загинуло п'ять осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога», — написав Клименко.

Оновлено 13:45: Кількість загиблих внаслідок обстрілу Чернігова збільшилася до шістьох людей. У лікарні померла шестирічна дівчинка, її мама перебуває у важкому стані, повідомив очільник МВС Клименко.

Оновлено 14:30: Кількість загиблих зросла до семи, за медичною допомогою звернулося 90 поранених, 25 людей госпіталізували, повідомив очільник МВС Клименко. Наразі відомо про 117 постраждалих.

Відео з місця трагедії опублікував у телеграмі Президент України Володимир Зеленський.

На місці працюють рятувальники, медики, поліція. Центр міста частково перекритий.