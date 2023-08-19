«Я ніколи більше не візьму в руки зброю»: як в Україні поводяться з полоненими росіянами

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛОН

Оскільки Україна дотримується міжнародного права, то єдиним виходом для російських солдатів є добровільна здача в український полон.

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Україна утримує військовополонених росіян у відповідних таборах, дотримуючись норм Женевської конвенції. Представники Червоного Хреста регулярно приїжджають туди і проводять інспекції. Про це заявив представник Коордштабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко під час брифінгу в Києві. За його словами, табір для утримання полонених солдат армії РФ розташований далеко від лінії фронту:

— Там є умови для праці. Офіцерський склад може відмовитись, але більшість працює. Є можливості для дозвілля, харчування з якісних продуктів. Є церква, є місце для мусульман. Є фахівці, які їх лікують, рентген, стоматолог. У них вдома часто таких умов немає.

Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими © Ігор Сьомко \ RFI

«Хочу жить»

Державний проєкт «Хочу жить» працює з вересня 2022 року. Його завдання — зберегти життя військовослужбовців РФ, які не бажають воювати проти України. За словами речника проєкту Віталія Матвієнка, за рік діяльності програми було отримано понад 22 тисяч звернень:

— У нас працює десять операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень. Більшість — із території Росії. Лідирують Москва, Санкт-Петербург та Краснодарський край. Ті, хто добровільно здаються в полон, мають низку переваг, зокрема можливість бути обміняним або залишитися в полоні, можливість просити прихистку в Україні або деяких країнах Європи. Крім того, умови перебування в таборі більш ніж комфортні. На початку роботи проєкту багато росіян не вірили, що таке можливо.

«Другий раз переконуюсь»: історії російських військовополонених

Сергій Прохоров народився і виріс в Маріуполі. Нині в чоловіка два паспорти — український та російський. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій розбирав завали. Згодом пішов до військкомату підписувати контракт, щоб заробити грошей:

— Мені там пообіцяли гарну зарплатню, біля 204 тисяч рублів. Обіцяли, що я перебуватиму в тилу. Я погодився і пішов. Це було 21 червня 2023 року. Але вийшло не так, як обіцяли. Через місяць я опинився на передовій, ще через тиждень в одному з боїв я зазнав важких поранень, опинився в полоні. Мене тут, у шпиталі, вилікували, надали всю потрібну медичну допомогу. Загалом усі поводяться людяно. Я дуже жалкую про те, що так вчинив. Визнаю свою провину, каюсь. Я сподіваюся, що мене обміняють. Припускаю, що за станом здоров'я мене комісують. Я ніколи більше не візьму в руки зброю.

Сергій Прохоров, полонений військовослужбовець РФ (зліва) © Ігор Сьомко \ RFI

Араміс Черкінов родом з Владикавказа, що в Північній Осетії. 59-літній чоловік потрапив на російсько-українську війну з в’язниці за програмою Міноборони РФ. Араміс, копаючи бліндаж, пошкодив спину, тому, коли ЗСУ проводили контрнаступальні дії, сам покинути його не зміг і потрапив у полон:

— Після обстрілу я знепритомнів. Уже вранці почув: «Виходь, хто там є?» Я так зрозумів, що це вже українські військові кажуть. Я попросив дозволу покурити. Мені дозволили, і я одразу вийшов. Мене фізично не гнобили, не били. Відвезли мене до пункту з лікарями, де мені допомогли відновити здоров’я.

Араміс Черкінов, полонений військовослужбовець РФ (по центру) © Ігор Сьомко \ RFI

Микита Лебедєв — з Луганська. Хлопець потрапив у полон двічі, спочатку поблизу селища Білогорівка в Луганській області:

— У полон потрапив, скажімо так, красиво. Солдати ЗСУ вже нас чекали на позиції, куди ми у складі шести осіб йшли мінувати територію. Коли я почав закладати міни, то почув, що щось відбувається. Потім я побачив, що нас уже оточили, а командирів моїх зв'язали. Так я потрапив у полон в перший раз. Я був у полоні з січня до лютого 2023 року. Мене обміняли, і я знову потрапив у полон у травні. Уже вдруге переконуюсь, що ставлення до військовополонених дуже гарне, людяне.

Микита Лебедєв, полонений військовослужбовець РФ (праворуч) © Ігор Сьомко \ RFI