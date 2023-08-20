Українські пілоти почали навчання на літаках F-16 — Резніков

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Нині українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості розпочали навчання на літаках F-16. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

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Після цього, як очікується, Україна отримає обіцяні літаки, про це розповів в в інтерв'ю 24 Каналу міністр оборони Олексій Резніков.

«Навчання вже розпочалися»

Міністр оборони України зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

За словами Олексія Резнікова, про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Однак важливо ще те, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів — не є зброєю, а є лише носієм. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, будуть звертатися за згодою на це до США.

«Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: «Я готовий передати таку кількість літаків». Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. «Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще». Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту», — зауважив Олексій Резніков.

Мінімальний термін на підготовку пілотів — 6 місяців.

«Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак — дуже складна система. Одного пілота недостатньо», — сказав міністр оборони України.

Тому літак не зможе виконувати бойове завдання, якщо немає закріпленої за ним команди. Однак скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків наразі невідомо.