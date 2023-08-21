Запрацювала перша нитка водогону, яку побудували після підриву Каховської ГЕС

Відновлення

21 серпня була запущена перша нитка магістрального водогону на ділянці «Інгулець — Кряжеве», яку почали будувати після підриву Каховської ГЕС. Вона має забезпечити водою чверть населення Кривого Рогу.

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Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, цю нитку водогону почали будувати вже на третій день після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок, їхня загальна протяжність становить майже 150 км. Також у планах запуск ще двох ділянок «Марганець — Нікополь — Покров» (40,9 км) і «Запоріжжя — Томаківка — Марганець» (76,7 км).

Вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу, а потім відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища. Вже після цього вона подається мешканцям Кривого Рогу. Процес загалом триватиме до 10 днів.

«Дякую будівельникам, які безпосередньо залучені до роботи та роблять все можливе, щоб водогін запрацював у повному обсязі якнайшвидше. Аби забезпечити максимальну прозорість реалізації проєкту, на кожній ділянці будівництва залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Важливо, що ми маємо підтримку міжнародних партнерів, які розуміють масштаб та важливість проєкту та допомагають його впровадити», — наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У міністерстві також зауважили, що внаслідок теракту на Каховській ГЕС проблеми з водопостачанням мають близько мільйона українців. До деяких населених пунктів воду підвозять цистернами, питну воду люди купують у пляшках.