Перші F-16 в Україні вже до Нового року: коли «соколи» піднімуться в небо і змінять перебіг війни

на захисті неба

Данія та Нідерланди підтвердили, що передадуть Україні винищувачі після завершення навчання українських пілотів. Перша партія із шести американських літаків може з’явитися в українському небі вже до початку нового року. Експерти впевнені, що F-16 на озброєнні в наших пілотів не лише змінять баланс сил у повітрі, а й уплинуть на перебіг усієї війни.

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Перші літаки в небі

Ще пів року тому перспектива отримати літаки F-16 для Києва була досить туманною. У травні президент США Джо Байден схвалив навчання українців на цих винищувачах. А через кілька днів, на 12-й зустрічі союзників України у форматі «Рамштайн», було ухвалене рішення створити повітряну коаліцію для вишколу українських пілотів. Під час липневого саміту НАТО Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про таке навчання, а 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що воно розпочалось. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких — Нідерланди та Данія.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков на саміті НАТО у Литві, 11 липня 2023 © Mindaugas Kulbis / AP

Західні ЗМІ, покликаючись на високопоставлених українських урядовців та військових чиновників, пишуть, що перша група складається із шести досвідчених українських пілотів. Підготування їх та наземного персоналу може тривати до літа 2024 року. Іще шестеро літунів завершать навчання орієнтовно до кінця 2024 року.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зараз у Данії проходять вишкіл 70 українців. Це перша хвиля пілотів, які одразу опановуватимуть навички керування F-16. Потім буде друга і третя хвилі тих, хто проходитиме довготривале навчання.

За словами Резнікова, мінімальний термін підготування пілотів становить шість місяців:

— Хтось, може, швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак — дуже складна система. Одного пілота недостатньо.

Зважаючи на те, що Данія та Нідерланди планують передавати винищувачі після завершення вишколу, F-16 мають з'явитися в українському небі не раніше за літо 2024 року. Однак у Копенгагені вже повідомили, що перші шість винищувачів будуть в Україні вже до початку нового року.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сидять у винищувачі F-16, 20 серпня 2023 © Mads Claus Rasmussen / AP

На думку полковника запасу ЗСУ, військового льотчика-інструктора Романа Світана, такі терміни постачань заявлені не дарма:

— Мінімально навчити пілота літати на F-16, злітати та здійснювати посадку, необхідно максимум 20 польотів, які можна здійснити за тиждень, максимум — два. Для нальоту необхідної кількості годин та навчитися керувати озброєнням літака потрібно кілька місяців. Якщо сюди додати ще теоретичну програму, то все це разом займе місяці зо три. Наші пілоти вже навчаються, тому, я думаю, що перший льотний склад у нас буде вже в грудні разом із літаками з Данії. Є питання щодо підготовки технічного складу, але наші фахівці вже другий рік у Польщі допомагають з обслуговуванням F-16. І гадаю, за ті ж три місяці вони пройдуть програму.

Інфраструктура готується

Речник ПС України пояснює, що однією з головних проблем для прийняття винищувачів F-16 стане адаптація злітно-посадкових смуг, які зроблені з бетонних плит. Між ними, зазначає Ігнат, є шви, які треба ретельно обслуговувати перед прийманням нових західних винищувачів:

— F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети. Це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті.

Роман Світан не вбачає у цьому проблеми, бо очистити смугу від пилу та сторонніх предметів можна повітродувкою. До того ж, за його словами, Україна вже має досвід у прийманні американських винищувачів:

— F-16 уже виконував посадки на українських аеродромах, включно з аеродромом у Миргороді під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А у 2018 році ми приймали F-15 у Старокостянтинові на Хмельниччині.

F-15C на аеродромі у Старокостянтинові, 2018 рік © defence-ua.com

Окрім того, інженерні служби працюють над тим, щоби забезпечити захист аеродромів та літаків від можливих загроз із боку Росії, пояснює військовий льотчик-інструктор:

— Є різнопланова система захисту літаків на аеродромах, якою наші повітряні сили користуються вже 10 років. Вона дуже добре себе показала, тому немає жодних проблем для охорони та захисту F-16. Практично всі аеродроми, з яких літають усі наші винищувачі, а їх більше десяти, підходять для використання американських винищувачів. Тому, із погляду інфраструктури, проблем немає жодних.

Вплив на ситуацію на фронті

За словами Світана, ті шість літаків, які має нам передати Данія, уже можуть покращити ситуацію, але лише на певних ділянках:

— Ці шість літаків можуть виконати певне завдання, щодо прикриття зазначеного сектора в повітрі в режимі протиповітряної та протиракетної оборони. Вони також зможуть відпрацювати по системах ППО росіян, заглушивши його на певній ділянці та дозволивши нашим старим літакам працювати десь на одній ділянці, але не більше.

Щоб значно посилити нашу перевагу, повітряним силам необхідна бригада в 40 літаків, каже експерт:

— Я думаю, що навесні, до другого етапу наступальних дій, ми точно отримаємо бригаду літаків, інакше не було сенсу всю цю коаліцію збирати.

Літаки F-16 (ілюстративне фото) © Czarek Sokolowski / AP

На думку командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, F-16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до українських міст, дозволять протидіяти керованим авіабомбам. Крім того, винищувачі допоможуть встановити контроль над Чорним морем, «загнати весь ворожий флот або в порти, або на морське дно».

F-16 дуже сильно знадобляться ЗСУ під час контрнаступальних дій, зазначає командувач ПС:

— Широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях. Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16.