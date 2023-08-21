Україна працює над подальшим використанням тимчасового транспортного коридору для перевезень зерна

Українське збіжжя

Рух тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі може бути продовжено: Київ працює над страхуванням суден.

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Минулого тижня цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вперше успішно пройшло тимчасовим зерновим коридором. Тепер, як повідомляє Reuters, офіційний Київ розглядає можливість продовження його роботи й надалі.

Нагадаємо, після виходу з Чорноморської зернової ініціативи РФ погрожувала розглядати всі кораблі, які прямуватимуть до українських портів, як потенційні військові цілі. У відповідь Україна оголосила про створення «гуманітарного коридору». На всіх запропонованих маршрутах зберігається військова та мінна небезпека, проте якщо власник або капітан судна підтвердять готовність до плавання в таких умовах, його допустять до маршруту.

«Поки що пройшло лише одне комерційне судно, воно показало готовність рухатися альтернативними шляхами», — розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Також він зазначив, що потенційно ще 7–8 суден можуть вирушити цим маршрутом. Тож можливо, що саме ці альтернативні маршрути стануть коридором для руху суден, які перевозять зерно та олійні культури.

Оскільки те, як реагуватиме РФ на рух суден, достеменно невідомо, страхові компанії вже висловили сумніви щодо безпеки тимчасових зернових коридорів. Тож, за словами заступника міністра економіки України Олександра Грибаня, Україна разом зі світовими страховиками працює над розробкою схем покриття зернових суден, що прямують до чорноморських портів та назад. Так, Київ уже виділив 20 млрд грн на страхування кораблів.