30 політв’язнів мають критичний стан: Росія порушує права людини в окупованому Криму

Злочини РФ

На зустрічі онлайн представники МЗС та міжнародних організацій в рамках підготовки до третього саміту Кримської платформи обговорили стратегії щодо реінтеграції півострова та наголосили на злочинах, які Росія чинить на анексованих територіях.

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Керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак розповіла про порушення прав людини в окупованому Криму. Це — незаконна мобілізація громадян України, в тому числі представників корінних народів, до російської армії; прийняття нових репресивних законів, які впливають на життя громадян України в Криму; переміщення дітей з окупованих територій та їх мілітаризація; політичні переслідування. Марія Томак зауважила, що щонайменше 30 політв’язнів мають критичний стан здоров’я, а на початку 2023 року через ненадання належної медичної допомоги померли двоє кримських політв’язнів – Костянтин Ширінг і Джеміль Гафаров.

«Рік тому на другому саміті Кримської платформи ми обговорювали стратегію відновлення Криму, а вже цього року, за підтримки експертів, ми розробили ще один ключовий документ – стратегію першочергових кроків держави після деокупації Криму, щоб його мешканці мали чітке розуміння того, що їх чекає попереду», — зауважила Марія Томак.

Одним із важливих кроків, які держава вже почала втілювати, є підготовка кадрового резерву для деокупованих територій під назвою «Команда Криму», наголосила Марія Томак.

Третій саміт Кримської платформи відбудеться у середу, 23 серпня. А вже завтра розпочнуться дискусії напередодні заходу.