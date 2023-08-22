Виснаження для нас дорівнює смерті — Еміне Джапарова у переддень Кримської платформи

Напередодні Саміту

Світ повинен визнати, що справедливість та закон важливіші за прагматизм. Україна не поступиться жодним сантиметром власних територій. Попри майже десять років окупації, влада та суспільство мають продовжувати невтомно боротися за Крим. Такі тези висловили учасники передодня Кримської платформи. Керівники РНБО, Генпрокуратури та МЗС обговорили, як Україна звільнятиме та реінтегруватиме півострів.

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Україна звільнятиме Крим у військовий спосіб, якщо Росія не залишить його сама. Таку думку висловив під час дискусії секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. В іншому разі, за його словами, відбудеться консервація ситуації.

Олексій Данілов © PhotoDima.044@gmail.com

Олексій Данілов наголошує, що Україна має вигнати Росію з Криму та посунути її в Азовському морі:

— І тільки так ми можемо розраховувати на те, що Росія більше не відновить агресію. Буде важко. Нас будуть підкилимно вмовляти піти на перемовини. Та ми маємо стояти на своєму.

Якби Україна дала збройну відсіч окупації Криму 2014-го, а світ підтримав її, то Росія не наважилася б на окупацію Донбасу та повномасштабне вторгнення, зауважив Олексій Данилов:

— Тож зараз нам потрібно робити свою справу та звільняти території. Адже якщо Україна не матиме в Криму свого флоту, то натомість матиме постійну загрозу безпеці.

«Ця війна є глобальною»

Війна Росії проти України торкається кожної країни у світі, зауважив у виступі Генпрокурор України Андрій Костін. І сила України в тому, що вона відкрито говорить про це у всіх куточках світу.

Андрій Костін © Кримська платформа

— Наші дипломати відверто говорять про те, що ця війна є не лише найбільшою після Другої світової. Ця війна є глобальною. Її відчувають і громадяни тих країн, які нам допомагають: адже ці гроші могли б піти не на українців, а на громадян тих держав. Відчувають і мешканці тих країн, де дорожчає бензин, або які думають, як пережити зиму. Також ця війна впливає і на ті держави, які залежать від експорту українського продовольства, — зазначив Генпрокурор України.

Світ має безкомпромісно реагувати на агресію і віддавати перевагу справедливості і закону перед прагматизмом та швидкоплинними цілями, вважає Андрій Костін:

— Росія не вірила в те, що Захід створить міжнародну коаліцію та допомагатиме Україні. Наразі це вже зроблено, але тепер потрібно зробити цю коаліцію монолітною, ширшою та такою, що діє на постійній основі, забезпечити її глобальний статус. Потрібно розуміти, що боротьба проти агресії Росії — це питання на роки.

Злочини Росії на окупованому півострові

Весь час окупації РФ дискримінує та переслідує громадян України, зауважив Генпрокурор. Наразі на півострові — вже більше ніж 180 політв’язнів. З березня 2022 року штрафи за антивоєнні вислови отримали понад 300 людей, а їх загальна сума перевищила 12 мільйонів рублів.

— Правоохоронна та судова система в Росії працюють як репресивний механізм та механізм залякування. Українських громадян піддають катуванню та тортурам, — акцентував Генпрокурор.

Після початку окупації українські правоохоронці відкрили вже майже 200 кримінальних проваджень та засудили злочинців від окупаційної влади заочно. «Та прийде час і ми виконаємо вироки», — упевнений Андрій Костін.

Ми повинні продовжувати спротив

Перший саміт Кримської платформи зібрав 47 держав-учасників, другий — 60. На третьому саміті Україна має зберегти такі самі масштаби заходу та рівень підтримки, вважає перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова:

— Я розумію, що Крим окупований вже майже 10 років. І ми маємо стомитися, почуватися виснаженими. Та ми не маємо права на виснаження, адже для нас виснаження дорівнює смерті. Ми маємо, як наші політичні в’язні, боротися і протистояти, як можемо, і вірити в перемогу України.