Масштабна пожежа та пошкоджені багатоповерхівки: росіяни знов атакували Запоріжжя

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

У ніч на вівторок сили РФ атакували одне з підприємств у Запоріжжі. Виникла масштабна пожежа. Протягом минулої доби окупанти обстріляли місто та область 96 разів.

Масштабна пожежа та пошкоджені багатоповерхівки: росіяни знову атакували Запоріжжя

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що вночі росіяни влучили в одне з запорізьких підприємств. Зайнялися 10 легкових автівок та 4 вантажівки, а також пакувальна тара, розташована на паркувальному майданчику.

Загальна площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. На місце прибули 27 рятувальників. Вони оперативно загасили полум’я.

Загалом протягом ночі окупанти завдали два ракетні удари по околицях Запоріжжя. Також у бік міста росіяни запустили три БПЛА, — інформують в ОВА.

Вибухова хвиля пошкодила чотири багатоповерхівки. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 22 серпня 2023 © kurtievofficial / Telegram

У військовій адміністрації також повідомляють, що протягом минулої доби війська РФ 96 разів обстріляли міста й села Запорізької області.

Внаслідок артилерійського обстрілу Преображенки загинув 51-річний чоловік. Також поранено 43-річного місцевого жителя, його ушпиталили.

Влада області одержала 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.