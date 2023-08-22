Ольга Кайова про катування чоловіка: у підвалах Херсона він мріяв про «приліт»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Понад 10 місяців Юрій Кайов, волонтер із Херсона перебуває у московському «Лефортово» — найсуворішій вʼязниці Росії. Йому, як іще вісьмом цивільним заручникам-херсонцям, інкримінують «підготовку та вчинення акту міжнародного тероризму». Хоча в чому конкретно звинувачують затриманих, так досі і невідомо. Дружина Юрія Кайова — Ольга — просить українську владу докласти максимум зусиль, щоб була змога обмінювати не лише військових, а й цивільних бранців. Аби її чоловік нарешті повернувся додому.

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— Ким працював ваш чоловік до повномасштабного вторгнення?

— Коли 24 лютого почалися вибухи і ми прокинулися, усе місто було просто зачинене. Нічого не працювало, усі боялися, ніхто на роботу не вийшов. Налякані люди шукали, де купити їжу. Мій чоловік до окупації Херсона був приватним підприємцем, мав кілька продуктових магазинів і торговельних точок на одному з ринків міста. Буквально на наступний день великої війни він відкрив магазин. До війни він возив харківську ковбасу, молочку. За два дні продав повністю склади. Люди виносили просто все, що була змога купити. Десь на третій чи четвертий день до магазину прийшов батюшка з церкви «Голгофа», що біля автовокзалу. Каже: «У мене дитячий притулок, 32 дитини сидять голодні. Мені треба буде чимось їх годувати. У вас щось залишилось з їжі?» А в чоловіка залишилось лише те, що він залишив нам, своїй сім'ї. Ми ж теж не знали, що буде. Але однаково дав яйця, сир. А потім почав думати, що ж далі робити.

Чоловік Ольги Кайової перебуває у найсуворішій тюрмі Росії — у СІЗО «Лефортово» © Наталія Ряба / RFI

— Коли ваш чоловік став волонтером?

— Мій тато першим залишив окуповану територію. Виїжджаючи, він помітив у колоні свого знайомого. Це був Олег Акімченков, волонтер Червоного Хреста та керівник колони, яка їздила в Запоріжжя за гуманітарною допомогою. І коли тато виїхав, він скинув моєму чоловіку контакти. Юрій зустрівся із Олегом. Потім він мені сказав, що буде їздити у колоні з Червоним Хрестом: «У мене велика машина Mercedes Sprinter, я зможу бути корисним і для мого міста і для себе». Крім гуманітарки, він возив ліки — я їх купляла, коли виїхала з дітьми до Запоріжжя і передавала чоловіком до Херсона, також якусь мінімальну готівку, бо люди не могли зняти з карток.

Юрій Кайов не дуже любить фотографуватись. Це одна з небагатьох світлин під час його волонтерської місії з Червоним Хрестом © Особистий архів Ольги Кайової

— Наскільки ви та ваш чоловік усвідомлювали ризик бути волонтером в тимчасово окупованому Херсоні?

— Я не усвідомлювала до кінця. Звичайно, ми всі думали про щось погане, що може статись. І були готові до цього. Але всі ризики ти усвідомлюєш лише тоді, коли це вже стається. Я в чоловіка питала: «Що буде, якщо тебе заарештують?» Він мені сказав, щоб я про це не думала.

— Скільки разів він їздив за гуманітарною допомогою до Запоріжжя перед викраденням російськими військовими? Чи це було безпечно?

— Він їздив як волонтер десь разів 6–7. Не все було окей. Якось він попав під обстріл у сірій зоні. Люди перелякались, почали панікувати. Перед їхньою колоною була машина з дітьми. Водій тієї автівки замість того, щоб їхати до наших, запанікував, розвернув машину, перегородив усім дорогу. Спочатку мого чоловіка та інших волонтерів Червоного Хреста не дуже перевіряли, а потім почали. З кожним разом детальніше та детальніше. Якщо раніше було так: під'їжджали, у них питали, що в коробці. Наприклад, ліки. Відкривають коробку, там ліки — усе. В останні рази буквально все вивантажували з машини, усе перевіряли. Навіть заглядали під пластик, чи не провозять там чогось.

— Коли і за яких умов ви дізнались, що вашого чоловіка затримали, а фактично викрали?

— Затримали його 5 серпня 2022 року. А дізналась я 6-го. Мені подзвонив Сергій, друг Юрія, який був у волонтерській колоні. Він сказав, що затримали машину мого чоловіка, у якій ще був керівник колони Олег Акімченков. Однак його згодом відпустили. Сергій розповів, що вони приїхали, встали в колону, зайняли чергу, вписували свої імена, номера машин, ім'я пасажирів, якщо мали. Це така стандартна процедура. А потім вони повернулись в Скельки (тимчасово окуповане село у Запорізькій області. — Ред.) на ночівлю. Вони там зазвичай зупинялись в однієї конкретної людини. І от Сергій, друг мого чоловіка, розповів, що ввечері 5 серпня 2022 року приїхали військові. Спитали, чия машина, і забрали Юрія та Олега. Він їздив на блокпост, питав, де їх поділи. Єдину інформацію, яку йому надали, що чоловіків відвезли на допит у Мелітополь. Сергій чекав ще день–два, а потім проїхав до Запоріжжя, де ми вже з ним особисто спілкувались.

— Що вам було відомо про саме затримання? Які крихти інформації вдалось отримати?

— Та взагалі нічого не було відомо. Я не знала, ні де утримують, ні куди повезли. Єдине, про що я здогадувалася, що він у Херсоні. Тому що 14 серпня в мене дома був обшук. Зникла татова машина. Хлопець, який приходив годувати пса, помітив, що з двору зникла машина. У нас є група селища. Я в групу написала, спитала, чи хто що бачив. Мені зателефонував сусід, сказав, що був обшук, двері відчинили ключами. Були люди бурятської національності в цивільному одязі. Двері не зламували. Завели машину, запхали туди якісь речі. Що вивезли, я не знаю, бо коли була вдома, подивилась, гроші лежали у скриньці, там і залишились. Я помітила, що не було уніформи Червоного Хреста і документів. Я не можу зараз відновити його волонтерське посвідчення. Я зверталася в Херсон у Червоний Хрест. Я дзвонила до жінки, яка виконує обов'язки голови, тому що голова, кажуть, при звільненні втік на лівий берег Херсонщини. Ця жінка мені сказала, що в них є база, але такого волонтера — мого чоловіка — нема. Така собі якась дуже темна історія. Тому що він мені казав, що отримав посвідчення, у нього був договір до того посвідчення.

— Як ви дізнались, що вашого чоловіка тримали у Херсоні після Мелітополя? Чи катували його там?

— У середині вересня 2022 року з підвалів вийшов чоловік, якого там тримали з Юрієм п'ять днів. І саме він розповів. Це була перша звістка, що мій чоловік живий і перебуває в Херсоні. В одній камері з Юрою сидів комірник нашого магазину Олександр Крайнік, а також Сергій Офіцеров, якого, як я бачила, теж шукають у соцмережах. І цей чоловік, який вийшов з підвалів, написав через Фейсбук невістці Крайніка, що всі живі, утримуються у підвалах на вулиці Лютеранській. У мене сторінка у ФБ була закрита, тому мені не зміг написати.

Перша звістка, яку отримала Ольга Кайова про свого чоловіка після викрадення © Особистий архів Ольги Кайової

Мої родичі, які прожили у Херсоні всю окупацію, ходили по комендатурах, шукали його. Приходять, питають, чи є Юрій Кайов. А росіяни, навіть не дивлячись у списки, кажуть: «Ні, нема такого». Також моя мама ходила до комендатури в Енергодарі, там був колишній знайомий. Він їй відповів: трохи посидить, не переймайтесь, є за що. Я в Запоріжжі так само подавала заяву в поліцію, до Червоного хреста, по всіх громадських організаціях — усюди, де можна було на підконтрольній Україні території. І всі мені відповідали, мовляв: «Мовчіть, соцмережі — це зло, ви зробите йому гірше». Уже в січні 2023 року я змогла зустрітись із тим чоловіком, якому вдалось вийти з підвалів. Ось, власне, він розповів про тортури. Його катували «екстерном», дуже швидко. А хлопців катували 5 днів: прив'язували до решітки наручниками, струмом били. Потім вже від адвоката я дізналася, що їм просто приставляли до дверей пістолет, казали притулитися і вдавали, що стріляють. Змушували співати гімн Росії. Я просто уявляю, наскільки йому було огидно, це дуже сильний моральний тиск. Він казав, що дуже хотів, аби туди прилетіло. Бранці чули вибухи. Росіяни могли просто спуститись у підвал і знущатись, бо в них перед звільненням Херсона було дуже багато втрат. Це все я дізнавалась уже згодом, коли я винайняла нормального адвоката, почала спілкуватись з іншими людьми.

— Усю інформацію ви буквально визбирували. Після того, як ви дізнались, що його тримали у підвалах у Херсоні, що було далі? Куди далі окупаційна влада повезла Юрія?

— У жовтні 2022 року мені зателефонувала адвокатка з Сімферополя. Після псевдореферендуму, після звільнення Херсона їх вивезли до Криму і почали судити. Наскільки я знаю, то в катівнях їм підсовували чистий лист для підпису: що підписували — не знали. Але коли вони виїхали в Сімферополь, 6 жовтня мені зателефонувала адвокатка. Вона сказала, що йому інкримінують міжнародний тероризм, що він там голий–босий і треба зібрати передачу. Але вже наступного дня вона зателефонувала і сказала, що я не встигну, бо його депортували до Москви до «Лефортово». Каже, тут було засідання, йому вибрали запобіжний захід — утримання під вартою на два місяці.

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Зараз продовжуються якісь слідчі дії, йдуть якісь експертизи. Я не розумію, що робиться. Адвокат мені нічого не повідомляє, бо в неї заборона на це. Засідання проходять в закритому форматі.

— Юрій зараз перебуває у Лефортово — це одна з найсуворіших тюрем у Росії. У яких умовах його тримають?

— У своїх листах він пише, що там умови найкращі з усього, де він був до того. У Сімферополі, я так зрозуміла, там теж катують, теж б'ють. Наскільки я знаю від в'язнів, яких звільняли звідти, вони казали, що навіть сидіти не можна на ліжку вдень. Чоловік пише, що коли його привезли до Сімферополя, росіяни між собою переговорювались, як «зустрічати» його. І один із військових сказав, щоб не перегинали палицю. Бо мого чоловіка та інших цивільних бранців два місяці у Херсоні «обробляли», говорили, як там «зустрічають».

— Що говорить слідство? Який саме акт міжнародного тероризму нібито готував ваш чоловік?

— Коли з'явився нормальний адвокат, вона скинула обвинувачення, що саме йому інкримінують. Там йшла мова про те, що Юрій із друзями ніби готували замах на Стремоусова. Хотіли його підірвати, облаштували автомобіль вибухівкою, тобто готувались до теракту. Це так звана «група дев'яти»: усе це цивільні херсонці, яких торік майже одночасно викрали військові РФ. За версією росіян, це терористична група. Торік у листопаді в Росії пропагандистські медіа гучно заявили про затримання дев'ятьох українців, які нібито планували теракти проти колаборантів на Херсонщині. Оприлюднили постановочне відео затримання.

Ольга Кайова добивається звільнення свого чоловіка — цивільного заручника © Наталія Ряба / RFI

— Яка ситуація із обміном вашого чоловіка? Чи є він у списках на обмін? Що вам говорить українська влада?

— У списках на обмін він є. Але ж він як цивільний, а не військовий. Як потрапляють цивільні на обмін, ми досі не знаємо. Ніхто не пояснює цей механізм. Сам Лубінець (уповноважений з прав людини. — Ред.) казав, що він особисто не може це налагодити, йому треба допомога міжнародної спільноти. Тому він їздить, наприклад, до Туреччини, щоб забрати хоча б або літніх, або важкопоранених людей. Також нам казали, що Україна не піде на обмін цивільними, тому що є окуповані території, на яких росіяни можуть нахапати дуже багато цивільних. Мовляв, їх мають звільнити без жодних умов. Є випадки, що на окупованих територіях людей, яким не висунуті звинувачення, відпускали. Можна писати звернення до уповноважених, наприклад із Криму. Мовляв, за півтора року людині не висунуто досі звинувачення, тому треба відпустити. А от саме з тими, кому висунуто. Зараз дуже багато в Росії говорять про те, щоб мінятися засудженими. З українського боку за це відповідає Олександр Кононенко (представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. — Ред.), він комунікує з Дмитром Кузнєцовим (член комітету Держдуми з питань оборони. — Ред.). Якийсь процес іде.

— Яка роль Міжнародного Червоного Хреста в історії вашого чоловіка?

— Він був волонтером Товариства (Товариство Червоного Хреста України(ТЧХУ). — Ред.), а не Міжнародного Червоного Хреста (Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). — Ред.). Але останній лише каже, що щось робить, але насправді нічого. Тільки я даю їм якісь документи, якісь відомості — на цьому діалог закінчений. Він досі не підтверджений МКЧХ. Вони кажуть, що Росія має подати їм списки, а тоді вже вони підтверджують. У тих списках, які Росія подає, наразі його немає. Я так розумію, що вони не хочуть поки його світити. Для чого це, я не розумію. Усі знають, що людина 100% в них. Зараз він відмовився і саме наполягає на тому, що його катували і змусили визнати провину (ще у Сімферополі, де відбувся перший суд з обрання запобіжного заходу. — Ред.).

— Наскільки важливо говорити про свій біль, про ті злочини, які скоїла Росія, а не тримати в собі?

— Дуже важливо. Якщо ми не будемо про це казати, то світ не дізнається. Ми зациклюємось на своєму болю. Ми спілкуємося у своїх спільнотах та між собою, але ж це не вихід. У мене ненависть до тих росіян, хто прийшов зі зброєю в моє місто. До тих, хто запускає ракети. Хто вбиває і катує заради того, щоб ствердитися. Це жахливо. Про це треба казати, щоб світ знав про це: не для того, щоб боятися, а для того, щоб вони нас розуміли. Розуміли, чому це викликає стільки емоцій, болю і сліз. Можливо, допомогти нам трохи більше, коли ми цього потребуємо. А ми зараз дуже потребуємо допомоги.