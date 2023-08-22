Розмова з Путіним та скандальний «мирний план» Ілона Маска

НА ЧИЄМУ БОЦІ?

На публіці американський мільярдер казав, що не телефонував російському президенту, а втім, ЗМІ дізналися, що розмова між Ілоном Маском та Володимиром Путіним все ж відбулася, коли засновник компаній SpaceX занервував, що його винаходи активно застосовуються в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

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Мінливі настрої

Спочатку Ілон Маск демонстрував беззастережну підтримку України. Він підбадьорливо відповів Михайлу Федорову, коли Міністр з питань цифрової трансформації опублікував у твіттері фотографії терміналів Starlink в роботі.

Starlink — платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

А втім, невдовзі думки та дії американського мільярдера стосовно України почали змінюватися. Про це йдеться у публікації The New Yorker.

Маска дедалі більше хвилювало те, що його технології використовуються під час бойових дій. Восени 2022 року на конференції в Аспені, в якій взяли участь представники бізнесу та політики, Маск навіть висловив підтримку Володимиру Путіну.

«Він був на сцені й сказав: «Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру — ми повинні вести переговори про мир з Путіним», — згадує Рейд Хоффман, який разом із Маском створював PayPal (найбільша електронна платіжна система у світі, — Ред).

Через тиждень Маск опублікував у Твіттері пропозицію щодо власного «мирного плану», який передбачав проведення нових референдумів для зміни кордонів України та надання Росії контролю над Кримом. Ідеї Маска тоді засудили українські високопосадовці та пересічні громадяни.

«Формула миру» Ілона Маска © Twitter

У наступних твітах Маск зобразив як неминучий результат на користь Росії й прикріпив карти з позначенням східних українських територій, деякі з яких, як він стверджував, «надають перевагу Росії».

За словами Рейда Хоффмана, схоже, що Маск «купився на те, що продавав Путін».

Обмеження роботи Starlink

Як повідомляє The New Yorker, у той час симпатії Маска почали відображатися і на полі бою. Торік, у розпал контрнаступу, українські військовослужбовці почали повідомляти про втрату зв’язку, який забезпечували американські термінали. За словами армійця Миколи, проблеми з комунікацією з’явилися щойно вони перетнули лінію фронту.

Інший військовий розповів, що його серед ночі «розбудив десяток дзвінків про те, що вони втратили зв’язок і змушені були відступити». Видання Financial Times повідомляло, що відключення зачепило термінали на Херсонщині, у Запоріжжі, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Американські та українські чиновники повідомили, що SpaceX, імовірно, обірвав підключення завдяки геозонуванню, обмеживши зони доступу використання супутникового інтернету.

Тоді для розв'язання проблеми долучився Пентагон.

У коментарі виданню Колін Каль, колишній заступник міністра оборони з політики у Пентагоні, сказав: «У нас була ціла серія зустрічей у відомстві, щоб спробувати з’ясувати, що ми можемо з цим зробити». Особлива роль Маска створила незнайомі виклики, як і роль уряду як посередника. «Ми не могли затримати його за порушення контракту чи за щось подібне», — продовжив чиновник.

Українські військові встановили термінал Starlink у середмісті Херсона, невдовзі після його звільнення, 13 листопада 2022 © Metin Atkas / Anadolu Agency / Getty Images

Пентагону потрібно було б укласти договір зі SpaceX, щоб Маск «не міг прокинутися одного ранку і просто вирішити, що він більше не хоче чогось робити».

Колін Каль говорив із Маском телефоном. Він подякував йому за зусилля в Україні, визнав великі витрати, які він поніс, і попросив навіть кілька тижнів, щоб розробити контракт, наголосивши, що відключення зв’язку в Україні не закінчить війну. За словами чиновника, дії бізнесмена, ймовірно, пов’язані з тим, що він нервував через використання його технологій на полі бою.

«Участь Starlink все частіше розглядається в Росії як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб зменшити занепокоєння Росії», — додав Каль.

Розмова з Путіним

На розчарування високопосадовців у Пентагоні, Маск заявив, що спілкувався з Путіним особисто, — пише The New Yorker.

«У мене була чудова розмова з Путіним», — сказав Маск Коліну Калю, на що останній відповів: «О, боже, це недобре».

Пізніше американський мільярдер публічно спростовував закиди про розмову з Путіним.

А втім, видання, з покликанням на ще одне джерело, повідомляє, що консультації Ілона Маска з Кремлем були регулярними. І саме після цього він почав активно просувати свій «мирний план».