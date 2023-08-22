Розмова з Путіним та скандальний «мирний план» Ілона Маска
На публіці американський мільярдер казав, що не телефонував російському президенту, а втім, ЗМІ дізналися, що розмова між Ілоном Маском та Володимиром Путіним все ж відбулася, коли засновник компаній SpaceX занервував, що його винаходи активно застосовуються в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
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Мінливі настрої
Спочатку Ілон Маск демонстрував беззастережну підтримку України. Він підбадьорливо відповів Михайлу Федорову, коли Міністр з питань цифрової трансформації опублікував у твіттері фотографії терміналів Starlink в роботі.
Starlink — платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
А втім, невдовзі думки та дії американського мільярдера стосовно України почали змінюватися. Про це йдеться у публікації The New Yorker.
Маска дедалі більше хвилювало те, що його технології використовуються під час бойових дій. Восени 2022 року на конференції в Аспені, в якій взяли участь представники бізнесу та політики, Маск навіть висловив підтримку Володимиру Путіну.
«Він був на сцені й сказав: «Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру — ми повинні вести переговори про мир з Путіним», — згадує Рейд Хоффман, який разом із Маском створював PayPal (найбільша електронна платіжна система у світі, — Ред).
Через тиждень Маск опублікував у Твіттері пропозицію щодо власного «мирного плану», який передбачав проведення нових референдумів для зміни кордонів України та надання Росії контролю над Кримом. Ідеї Маска тоді засудили українські високопосадовці та пересічні громадяни.
У наступних твітах Маск зобразив як неминучий результат на користь Росії й прикріпив карти з позначенням східних українських територій, деякі з яких, як він стверджував, «надають перевагу Росії».
За словами Рейда Хоффмана, схоже, що Маск «купився на те, що продавав Путін».
Обмеження роботи Starlink
Як повідомляє The New Yorker, у той час симпатії Маска почали відображатися і на полі бою. Торік, у розпал контрнаступу, українські військовослужбовці почали повідомляти про втрату зв’язку, який забезпечували американські термінали. За словами армійця Миколи, проблеми з комунікацією з’явилися щойно вони перетнули лінію фронту.
Інший військовий розповів, що його серед ночі «розбудив десяток дзвінків про те, що вони втратили зв’язок і змушені були відступити». Видання Financial Times повідомляло, що відключення зачепило термінали на Херсонщині, у Запоріжжі, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Американські та українські чиновники повідомили, що SpaceX, імовірно, обірвав підключення завдяки геозонуванню, обмеживши зони доступу використання супутникового інтернету.
Тоді для розв'язання проблеми долучився Пентагон.
У коментарі виданню Колін Каль, колишній заступник міністра оборони з політики у Пентагоні, сказав: «У нас була ціла серія зустрічей у відомстві, щоб спробувати з’ясувати, що ми можемо з цим зробити». Особлива роль Маска створила незнайомі виклики, як і роль уряду як посередника. «Ми не могли затримати його за порушення контракту чи за щось подібне», — продовжив чиновник.
Пентагону потрібно було б укласти договір зі SpaceX, щоб Маск «не міг прокинутися одного ранку і просто вирішити, що він більше не хоче чогось робити».
Колін Каль говорив із Маском телефоном. Він подякував йому за зусилля в Україні, визнав великі витрати, які він поніс, і попросив навіть кілька тижнів, щоб розробити контракт, наголосивши, що відключення зв’язку в Україні не закінчить війну. За словами чиновника, дії бізнесмена, ймовірно, пов’язані з тим, що він нервував через використання його технологій на полі бою.
«Участь Starlink все частіше розглядається в Росії як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб зменшити занепокоєння Росії», — додав Каль.
Розмова з Путіним
На розчарування високопосадовців у Пентагоні, Маск заявив, що спілкувався з Путіним особисто, — пише The New Yorker.
«У мене була чудова розмова з Путіним», — сказав Маск Коліну Калю, на що останній відповів: «О, боже, це недобре».
Пізніше американський мільярдер публічно спростовував закиди про розмову з Путіним.
А втім, видання, з покликанням на ще одне джерело, повідомляє, що консультації Ілона Маска з Кремлем були регулярними. І саме після цього він почав активно просувати свій «мирний план».