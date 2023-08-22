РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ

На одному КПП працюватимуть українські та польські прикордонники.

Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею для швидшого перетину кордону

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Київ та Варшава розпочали реалізацію проєкту, відповідно до якого на польсько-українському кордоні з’являться єдині пункти пропуску. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль:

Буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію

Шмигаль уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу і на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

За інформацією прем’єра, наразі на кордоні України з ЄС функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти КПП та модернізація тринадцяти.

Окрім того, уряд продовжить реалізацію «митного безвізу» з країнами Євросоюзу. «Маємо завдання перевести митниці на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам», — додав очільник українського уряду.