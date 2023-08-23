Експерти МАГАТЕ повідомили про вибухи та стрільбу неподалік ЗАЕС

ЗАПОРІЗЬКА АТОМКА

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які наразі перебувають на території тимчасово захопленої ЗАЕС, повідомили, що у період із 14 до 21 серпня зафіксували декілька вибухів і стрілянину.

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Про це повідомили на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Зазначається, що вікна кімнат представників МАГАТЕ затряслися від вибуху 14 серпня, а через два дні було чутно постріли. Ще один вибух 17 серпня, п'ять детонацій було чутно на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня і ще п'ять – 21 серпня.

Також у МАГАТЕ повідомили, що найближчим часом експерти очікують доступ на дахи 1, 2, 5 і 6 реакторних корпусів.

Очільник МАГАТЕ додав, що ЗАЕС продовжує вживати заходів для розв'язання додаткових проблем, що викликані втратою Каховської ГЕС.На Запорізькій АЕС почали відкачування води з нової свердловини для підземних вод і планується будування нових, щоб забезпечити достатнє охолодження шести реакторів.

Раніше ми повідомляли про те, що експертам МАГАТЕ вдалося оглянути охолоджувачі ЗАЕС, але на дах їх не допустили.