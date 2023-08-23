Кримська платформа: ще більше учасників, підтримка Україні від ЄС у 50 млрд євро

Звільнення Криму — на порядку денному

Третій саміт Кримської платформи зібрав 64 країни-учасниці — доєдналися Бахрейн, Сербія, ОАЕ. Також участь взяли представники UNESCO. Формат саміту цього разу обрали гібридний: частина учаників приїхала до Києва, інші з міркувань безпеки доєдналися онлайн. Хто цього разу відвідав столицю особисто і які гучні заяви лунали?

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На першому саміті Кримської платформи було 48 країн-учасниць, торік — 60, наразі 64. До Києва цього разу прибули президенти Португалії, Молдови, Литви, Угорщини, прем'єри Фінляндії та Молдови, високі представники десятків інших держав.

Президент України Володимир Зеленський розпочав виступ з історії політув'язненої кримської татарки Леніє Умерової:

— ЇЇ так званий «злочин» полягав у тому, що Лєніє Умерова спробувала проїхати до свого хворого батька в окупований Крим.Тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми, — констатував голова держави.

Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи © Скріншот з «Кримської платформи»

Леніє півроку перебуває в одному з слідчих ізоляторів Москви. Володимир Зеленський додав, що саме від солідарності міжнародної спільноти залежить доля усіх людей, яких Росія позбавила свободи в окупованому Криму.

Президент підкреслив, що Крим неодмінно буде деокупований, як і всі інші анексовані території України. Глава держави наголосив, що там мешкають мільйони українських громадян, яких пригнічує і залякує Росія.

Володимир Зеленський запевнив, що після деокупації Україна «поверне Криму світ». Наразі півострів ізольований, екопарки на заповідних територіях перетворені на воєнні бази та склади.

За словами президента України, після деокупації Крим знову стане унікальним туристичним простором та відкриється для глобальної економіки: на півострові вже заявили бажання працювати десятки великих інвестиційних компаній — технологічні, енергетичні, безпекові.

Зеленський наголосив, що коли Україна знову почала експорт зерна чорноморським коридором, світові ціни на продовольство знизились.

— І ми ще раз переконалися у тому, що Чорне море є ключами до стабільності світу, а Крим — до безпеки в Чорному морі, — зауважив Зеленський.

Глава Євроради Шарль Мішель під час онлайн-виступу заявив, що Європа «і надалі стоятиме поруч з Україною у цій битві» проти агресора та задовольнятиме усі гуманітарні потреби українців. За його словами, ЄС наразі готує довгостроковий план підтримки Києва: загальна сума допомоги складе 50 млрд євро. Також він пообіцяв всебічну підтримку Києву у вступі до Євросоюзу.

Шарль Мішель © Reuters

— Це не питання, чи буде Україна в ЄС — питання тільки в тому, коли це станеться. Невдовзі ми почнемо переговори щодо членства України в Європейському Союзі, — сказав очільник ЄС.

Також він зауважив, що у Європі вітають зусилля України щодо пошуку нових шляхів експорту збіжжя, зокрема, із залученням Туреччини.

— Очевидно, що жорстока тактика Росії спрямована на поширення голоду у світі. А ми маємо цьому протистояти, — зауважив глава Євроради.

Громадяни країн Чорноморського басейну будуть щасливі, якщо регіоні у встановиться довгостроковий мир, — зауважив у онлайн-виступі президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Реджеп Ердоган © Анадолу

Він вкотре запропонував Туреччину як переговорний майданчик. Та наголосив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України, не визнає російську анексію Криму та наполягає на захисті прав кримських татар.

— На кожній платформі, включно з ООН, наш голос віддавався на користь того, що Крим є частиною України, — сказав президент Туреччини.

Також Ердоган запевнив, що продовжуватиме робити зусилля з медіації, щоб відновити Зернову угоду.

Росія є загрозою не лише для регіону Чорного моря, а й для Балтійського і Середземноморського, наголосив у онлайн-виступі президент Естонії Алар Каріс.

Алар Каріс © Delfi

— І це не тільки Європа, вплив повномасштабного вторгнення дуже широкий. Тож ми маємо реагувати на виклики...Естонія розуміє, що війна закінчиться навіть не після перемоги та звільнення територій, а тільки тоді, коли російські політики відповідатимуть за свої злочини, — заявив Алар Каріс.

Глобальною проблемою вважає війну Росії проти України і президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив на важливості спільних та рішучих дій міжнародної спільноти для захисту міжнародного права та прав людини від майбутніх порушень з боку Росії.

Анджей Дуда © Reuters

— Деокупація Криму та відновлення повної територіальної цілісності України є необхідними передумовами не лише для безпеки Азово-Чорноморського регіону, але й для стабільності глобальної архітектури безпеки, — наголосив Анджей Дуда.

Президент Польщі переконаний, що на кону не лише перемога України, але й збереження світового порядку, заснованого на верховенстві права та свободі націй обирати власне майбутнє.