Росіяни вдарили по школі в Ромнах на Сумщині: загинули щонайменше 2 людини

ОНОВЛЕНО

У Ромнах на Сумщині російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. Його будівля повністю зруйнована.

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У МВС повідомили, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше двоє людей, їх тіла деблокували з-під завалів.

У Нацполіції уточнили, що поранень зазнали четверо людей. Вони перебували неподалік від місця влучання. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

«Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває», — додали в МСВ.

Оновлено 14:15: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей, про це повідомив керівник РВА Ващенко. Серед загиблих директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія масовано атакувала дронами зерносховища на Одещині.