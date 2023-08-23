Росія масовано атакувала дронами зерносховища на Одещині

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

В Одеській області сили ППО знищили 9 дронів. Внаслідок влучання у зерновий термінал спалахнула пожежа.

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Російські війська у ніч проти 23 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є влучання у інфраструктурні об'єкти регіону, про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У Миколаївській області зранку російські війська з артилерії обстріляли Очаків та акваторію Очаківської громади.

Близько 4:00 російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Херсоні, постраждали шестеро цивільних, 22-річного чоловіка госпіталізовано.

Наслідки обстрілів © Сергій Братчук / Телеграм

На Сумщині російські дрони-камікадзе пошкодили багатоповерхівку. Внаслідок цього поранення отримали 4 мирних жителя.

Загалом вночі Сили оборони України знищили 11 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.