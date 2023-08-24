ЗСУ на півдні наближаються до другої лінії оборони росіян — Міноборони

контрнаступ триває

Українські сили оборони ведуть наступальну операцію за кількома напрямками.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Результат очевидний: ми просуваємося, ворог — ні. Наші Збройні сили серйозно зменшують оборонний потенціал ворога», — сказала вона.

За її словами, росіяни посилюють другу і третю лінії оборони, створюють залізобетонні конструкції та хочуть додатково окопатися.

«Це не така лінія оборони, як показують у фільмах. Усе відбувається по ділянках. І на певних ділянках пройдена перша лінія. Подекуди наближаємося до другої лінії оборони дійсно, ворог укріплений», — пояснила заступниця міністра оборони.

Маляр додає, що попри важкі бої на півдні, ЗСУ вдається знищувати оборонні можливості російських окупантів. Вона наголошує, що не слід очікувати швидких результатів, адже українці стикаються з сильним ворогом і платять дуже велику ціну за нові просування.