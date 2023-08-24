Розвідники виманили в Україну російський вертоліт Мі-8 із екіпажем

вдала операція

Гелікоптер Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Про спеціальну операцію, посилаючись на власні джерела у розвідці, 23 серпня повідомило видання «Українська правда».

Журналісти пишуть, що борт Мі-8 здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом в гелікоптері перебували ще двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летять. Розвідникам вдалося виманити гелікоптер росіян, який згодом приземлився у Харківській області.

«У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ», – додають у повідомленні.

Джерела у розвідці уточнили, що загалом спецоперація тривала більше як 6 місяців.

Згодом цю інформацію підтвердив речник ГУР Андрій Юсов. Наступного дня деталі з'явилися від керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

«Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (узяти) живими, але маємо, що маємо», – розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода .

За словами керівника ГУР, вертоліт нині перебуває в Києві. Він додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно».

«Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)», – додав Буданов.