Українські військові висадилися в Криму: деталі від ГУР

спецоперація триває

Повідомляється, що близько 6 ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк у Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації.

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Про стрілянину в районі Тарханкутського мису повідомив російський телеграм-канал SHOT. За даними його джерел, у районі запроваджений план «Фортеця».

В коментарі «Суспільному» речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підвердив цю інформацію.

«В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — заявив Юсов.

Як пишуть Крим.Реалії, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлені позиції для ППО.

Мис Тарханкут на карті © скріншот Google Maps