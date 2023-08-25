Уряд звільнив Сергія Крука з посади очільника ДСНС

КАДРОВІ ЗМІНИ

Як повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, обов’язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі виконуватиме заступник керівника Служби Володимир Демчук.

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Кабінет Міністрів України вирішив звільнити Сергія Крука з посади очільника ДСНС за результатами внутрішньої перевірки у відомстві. Клименко анонсував додаткові кадрові зміни, а також запевнив, що Служба працює у штатному режимі.

МВС анонсувало перестанови в ДСНС ще на початку серпня. Тоді Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера в Броварах у січні цього року.

Внаслідок трощі загинули 14 людей, зокрема, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Начальника і трьох посадовців Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, яка спричинила загибель людей. Начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у службовій недбалості.