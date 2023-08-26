Скандальна закупівля курток для ЗСУ: Резніков пропонує Ткачу та Радіній парі

Новий скандал у Міноборони

Журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування, згідно з яким Міноборони закупило зимові куртки за завищеною втричі ціною, які до того ж виявилися літніми. Депутатка ВР Анастасія Радіна заявила, що подасть звернення до НАБУ, а Олексій Резніков у відповідь запропонував їм парі.

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За даними журналістів, Міноборони закупило в однієї з турецьких компаній зимові куртки для ЗСУ за 30 млн доларів. Натомість було поставлено літні куртки, ще й за значно завищеною ціною.

25 серпня на «Українській правді» вийшло розслідування: згідно з даними його автора, журналіста Михайла Ткача, одним зі співвласників цієї компанії є Олександр Касай, племінник нардепа від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая, який є членом комітету ВРУ з питань нацбезпеки та розвідки.

Після розголосу народна депутатка від партії «Слуг народу» та голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна заявила, що звернеться до НАБУ через цю справу.

Згодом очільник Міноборони Олексій Резников відповів на звинувачення, але замість пояснень запропонував парі: якщо виявиться, що відомству справді закупило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то міністр подає у відставку.

Якщо ж виявиться, що куртки таки зимові, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української Правди» Михайло Ткач — піти з видання і припинити журналістську діяльність на 3 роки.

У відповідь Радіна запропонувала міністру до 09:00 понеділка, 28 серпня, спростувати дані щодо того, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої був племінник народного депутата з оборонного комітету Касая.

Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України.

Відреагував на пропозицію міністра і автор розслідування, журналіст Михайло Ткач. Він наголосив на тому, що його розслідування насамперед стосувалося саме участі в закупівлях родича нардепа від провладної партії, тож якщо міністр готовий це спростувати, то його уважно вислухають:

«Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь яких пояснень з цього приводу. Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ».

Міністр обіцяє, що під час розбору ситуації «надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства».

А у якості «арбітрів» Олексій Резніков запрошує комітет з депутатської етики ВРУ і комісію журналістської етики.