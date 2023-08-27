Лікувати у сховищах під вибухами: інтерв’ю з медволонтером, який працює на деокупованих територіях

ІНТЕРВ'Ю RFI

До повномасштабного вторгнення 27-річний Богдан працював кардіологом у приватних медцентрах. Після 24 лютого 2022 року юнак став медичним волонтером. Українській редакції RFI він розповів про особливості роботи лікарів на деокупованих та прифронтових територіях, складнощі з евакуацією цивільних та міжнародну медичну співпрацю.

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Богдан Авраменко родом із Донеччини. До великої війни юнак працював кардіологом у двох приватних медичних центрах столиці. Нині Богдан є учасником українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів «FRIDA Ukraine». Він взяв участь у понад 50 виїзних медичних заходах. За цей час лікар надавав допомогу українцям на Чернігівщині, Харківщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Донеччині, Миколаївщині та в Дніпрі.

Нещодавно Богдан став координатором проєкту з роботи мобільних клінік, який запустили у Харківській області «FRIDA Ukraine» спільно з «Polska Misja Medyczna» (Польська медична місія. — Ред.). Усі лікарі виїжджають в деокуповані міста та селища на волонтерських засадах у вільний від роботи час. У команді 20-25 лікарів різних спеціальностей, які станом на серпень 2023 року надали понад 45 тисяч консультацій.

Місія медичних волонтерів «FRIDA Ukraine» © фото з особистого архіву Богдана Авраменка

— Наскільки робота лікарем у кабінеті відрізняється від медичної волонтерської діяльності?

— Чесно сказати, наша організація як маленька сім'я. І ми якимось чином один одного постійно підтримували. Однак, звичайно, що це зовсім не те, що ти бачив у себе в кабінеті.

Було дуже важко, тому що було доволі пацієнтів, які потребували якихось специфічних лабораторних обстежень для встановлення правильного діагнозу. Але, на жаль, на початку ми були дуже обмежені в ресурсах навіть у великих містах. Ми не могли знайти лабораторії для проведення обстеження пацієнтів, щоб підтвердити діагноз.

Емоційно було дуже складно, тому що майже кожен (особливо, коли тільки закінчилась окупація) пацієнт розповідав історії не про те, як він хворіє. Нам не скаржилися на своє здоров'я. Пацієнти просто могли плакати на прийомі через те, що було зруйновано їхню домівку, у когось загинули родичі.

Тоді ми намагались підтримувати психологічно, тому що це один із наших пріоритетів на деокупованих територіях. Але все-таки це було по-іншому, коли ти приймаєш, наприклад, у якомусь бомбосховищі, а там десь вибухи, там щось стріляє.

Один з прийомів місії медичних волонтерів © фото з особистого архіву Богдана Авраменка

— Як боролись зі страхом?

— На початку страху не виникало. Інстинкт самозбереження невілювався. Можливо, через те, що вже знали, що таке вибухи, прильоти, руйнування. І якось воно не помічалось.

— Що було найтяжчим у медичних місіях на деокуповані території?

— Якщо казати про найважчий момент, мабуть, це спілкування з дітьми, які проживають дуже близько до лінії фронту. У більшості випадків це регіони Донецької і Харківської областей. Для мене діти — це те, що відображає реальність. І от діти восьми, дев'яти, десяти років не виглядали на свій вік розумово, інтелектуально, емоційно.

Тому що ці діти 24\7 чують вибухи, бачать прильоти. У деяких дітей гинуть батьки. Напевно, найгірше, що можна було побачити як лікарю, — це розмова з дев’ятирічною дитиною, якій начебто вже давно за п'ятдесят. Вона оцінює світ абсолютно по-іншому.

Важко було, коли ти в бронежилеті, у касці захищений їдеш в автомобілі, а там просто діти ганяють м'яч по вулицях Бахмута чи Куп’янська. І для них вибухи — це щось нормальне і звичне.

Богдан Авраменко з колегою та дитиною з деокупованих територій © фото з особистого архіву Богдана Авраменка

— З якими хворобами найчастіше доводилось працювати?

— Абсолютно різними. Однак будь-яка патологія може бути пов'язана зі стресом. Люди тривалий час перебували у сховищі. Вони днями, тижнями не виходили. Після чого вони не мали медичної допомоги і ставали джуе запущеними. У медичному форматі це звучить як декомпенсовані пацієнти. Тобто люди мали доволі прості захворювання, як-от артеріальна гіпертензія, наприклад. Але хвороба розвивалася в щось гірше без належної допомоги.

Один-два пацієнти постійно приходили з гострими станами, яких ми госпіталізували в лікарні. Це інфаркти, інсульти. У пацієнтів часто бували внутрішньокишкові кровотечі та інфекційні захворювання. Важкі сліди грипу, ковіду.

— Вам доводилося лікувати людей у бомбосховищах?

— На превеликий жаль, там немає іншого місця для прийомів, бо там тривога не припиняється, обстріл можливий у будь-яку мить. Ми постійно приймали пацієнтів у зруйнованих лікарнях. Там міг залишитися лише частково перший поверх і бомбосховище у підвалі лікарні чи якогось будинку поруч. Люди зазвичай в них і живуть на постійній основі.

Маніпуляції з пацієнтом у бомбосховищі © фото з особистого архіву Богдана Авраменка

— Ви також евакуюєте цивільних. Який це механізм?

— Є два варіанти розвитку подій. Або евакуація тих пацієнтів, яких ми продіагностували під час прийому. І ми кажемо про те, що виїжджати потрібно не лише через бойові дії, а й за станом здоров’я. А другий варіант розвитку медичної евакуації, коли до нас звертаються пацієнти або родичі пацієнтів, у яких патологія, яка потребує виїзду кудись далеко, де вони вже домовились про подальше лікування. Тоді ми заїжджаємо на кареті швидкої допомоги і відвозимо пацієнта в лікарню.

Також ми практикуємо евакуацію пацієнтів за кордон. У нас є партнери в Німеччині, в Ізраїлі, які допомагають. Вони повністю беруть на себе лікування цих пацієнтів.

— Наскільки складно вмовити людей, які не хочуть виїжджати з власної домівки?

— Складно, дуже складно. Особливо, коли це пацієнти дуже похилого віку.

Коли родичі не розуміють критичності ситуації. Після роз’яснень пацієнти в основному погоджуються, але йде багато часу і сили для того, щоб їх вмовити.

Вони бояться, що не зможуть повернутися додому, що хтось пограбує їхні домівки, що буде ворожий приліт і вони не зможуть нічого вберегти.

— Під час медичних місій чи евакуації не потрапляли під ворожий обстріл?

— Під обстріли потрапляли, але ніхто не постраждав. Коли ми приїжджаємо на локацію, ми намагаємось не дуже висвітлювати наш приїзд, тому що ми завжди є ціллю. Були прильоти кілька разів прямо біля нас, там 200 метрів. Але з наших лікарів ніхто не постраждав. Нас Бог оберігає.

Богдан Авраменко (праворуч) © фото з особистого архіву Богдана Авраменка

— Чи можемо ми спрогнозувати, що буде після закінчення активної фази війни на деокупованих територіях зі здоров'ям тамтешніх людей? Наскільки потрібні будуть такі медичні місії, як ваша?

— Ми це прогнозували, робили прорахунки власні. З того, що ми бачимо, потреба в таких лікарських місіях в Україні буде значно вищою, ніж зараз. Тому що наразі, згідно зі статистикою офіційною МОЗ, більше ніж тисячу закладів охорони здоров'я було зруйновано.

Неймовірна кількість лікарів виїхала з цих територій. І ймовірність, що вони всі повернуться, дуже мінімальна. Тому після деокупації території збільшиться і кількість пацієнтів. А лікарів не так багато, тому після війни вони будуть мати набагато більше роботи, аніж мають зараз.