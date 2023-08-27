Названо імена всіх пілотів, які загинули в авіатрощі на Житомирщині

Імена героїв

Унаслідок авіатрощі, крім Андрія Пільщикова (позивний «Джус»), загинуло ще двоє українських льотчиків: Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

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Усі троє, як повідомила бригада тактичної авіації Василькова, були пілотами 40 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». І кожен із них був задяний у виконанні повітряних операцій із захисту України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Капітан Андрій Пільщиков © Бригада тактичної авіації м.Васильків

Капітан Андрій Пільщиков (позивний «Джус»), родом із Харкова. Присвятив авіації 8 років свого життя. І початком повномасташбного вторгнення мав понад 500 годин нальоту. Отримав низку державних та відомчих нагород. Активно закликав західних союзників надати Україн и винущувачі F–16.

Майор В’ячеслав Мінка © Бригада тактичної авіації м.Васильків

Майор В’ячеслав Мінка із Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, після нападу Росії на Україну. Із початку повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Досвідчений пілот, який чудово працював із різними типами літаків, значну частину служби присвячував інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін © Бригада тактичної авіації м.Васильків

Майор Сергій Проказін із Полтавщині. Присвятив авіації 24 роки життя, пройшовши шлях від льотчика до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. «Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях», — зазначають у бригаді.

Трагедія сталася поблизу Житомира: навчально-бойові літаки Л-39 зіткнулися під час виконання бойового завдання. Державне бюро розслідувань почало розслідування авіакатастрофи. З особливою уважністю аналізуватимуть технічний стан літаків та дотримання правид підготовки до польотів. Попередня кваліфікація: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.