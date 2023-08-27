Нокаут: Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа

Яскрава перемога

Олександр Усик захистив усі свої чемпіонські титули: перемогу в бою у ніч на 27 серпня проти британського боксера Дюбуа він здобув у дев'ятому раунді.

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Бій відбувся на стадіоні «Тарчинські Арена» у Вроцлаві. На кону були всі чемпіонські пояси, володарем яких є Усик: IBF, WBA Super, IBO і WBO у суперважкій вазі.

Із самого початку ініціатива зберігалася за Олександром Усиком: уже у першому ж раунді Дюбуа пропустив перший джеб від українця. У другому раунді ситуація повторилася.

У п'ятому раунді стався один із головних моментів бою. Даніель Дюбуа повалив Усика на ринг, нанісши заборонений удар нижче пояса. Рефері зупинив бій та дав боксеру кілька хвилин, аби отямитися.

Найяскравіші моменти бою Усика із Дюбуа {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Наприкінці восьмого раунду українець видав серію потужних ударів та успішно відправив суперника в нокдаун: британець упав на коліно. У дев'ятому раунді ситуація повторилася.

Після другого нокдауну Даніель Дюбуа відмовився продовжувати бій. Тож судді зафіксували достроковий нокаут на користь Олександра Усика.

Перемога над Дюбуа відкриває для Усику шлях до можливого поєдинку за звання абсолютного чемпіона з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.