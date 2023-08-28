Нові оборонні пакети та переговори з Півднем щодо гарантій безпеки — анонс Зеленського на вересень

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

За словами Володимира Зеленського нині активно ведеться робота, щоб підготувати для України «потужний вересень». Зокрема йдеться про те, що невдовзі партнери, які постачають різноманітне озброєння, можуть ухвалити нові рішення щодо військової допомоги.

Реклама Читати продовження

Про це президент України написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Вже почали готувати потужний вересень для України... Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів інформований про наші потреби», — йдеться у дописі.

Окрім того, зазначив Зеленський, йде підготовка до наступних раундів переговорів щодо надання безпекових гарантій Україні. Зокрема, це стосується приєднання країн Глобального Півдня до цього процесу.

Чоловіки пакують зерно, Нігерія, 14 липня 2023 року © AP / Sunday Alamba

«Ми приймаємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську «мʼяку силу». Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет», — додав Зеленський.

Серед іншого український президент відзначив санкції США проти російських фізичних та юридичних осіб, які причетні до злочинної депортації дітей із тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляли раніше, двосторонні перемовини щодо гарантій безпеки вже почалися між Україною та Канадою.