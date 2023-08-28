Розслідувачі спростували російську дезінформацію про те, що в ЗСУ вербують дітей

Фейк розвінчаний

Розслідування проводили журналісти з проєкту Observers, який виходить на телеканалі France24. Вони виявили, що 2 з 3 фото загиблих неповнолітніх бійців, які за версією російських військових блогерів воювали у лавах ЗСУ, були підроблені. На справжніх світлинах зафільмовані дорослі чоловіки.

Блогери стверджують, що українських дітей завербували для участі у бойових діях проти російських військ. Як «доказ» вони діляться фотографіями неповнолітніх солдатів.

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Фактчекінг у деталях

«The UA вже відправляють дітей на забій. Третьому не було і 17 років...», — йдеться у пості від 17 липня на X (колишній Twitter), який переглянули понад 130 тисяч разів. У цьому обліковому запису регулярно поширюється проросійська дезінформація.

Вірусний пост російського блогера від 17 липня © Observers

На трьох фотографіях, якими поділилися, зображено солдатів, які загинули на фронті: на світлинах зображені молодики, яких можна прийняти за неповнолітніх.

21-річний український боєць замість хлопчика на фото

На першому зображенні в пості — фото хлопчика в рамці. Поруч вказані дати народження та смерті. Дата народження – лютий 2005 року, що вказує на те, що бійцю було лише 18 років на момент смерті у червні 2023-го.

Однак пошук картинок у російському «Яндексі» розкрив реальне походження цього зображення: подібне фото знайдено у статті від січня 2023 року, опублікованій українським онлайн-виданням Vikna.if. Там йдеться про поховання 21-річного українського солдата.

На оригінальній фотографії — інший, старший чоловік. Також на світлині немає дати народження або смерті, що вказує на те, що фото у пості було відредаговане.

Оригінальне фото та підробка © Observers

Ще одному солдату насправді було 26 років

На другій фотографії, опублікованій 17 липня, — фото хлопчика на могилі. Згідно з табличкою під зображенням, він народився у вересні 2006 року і помер у травні 2023 року у 16 років.

Оригінальне фото та підробка © Observers

Пошук зображень знову знаходить справжню фотографію. Вона була опублікована користувачем Instagram у червні 2023 року і показує іншого, дорослого чоловіка. Ім'я та дати також були змінені: насправді чоловік народився у 1996 році, а не у 2006-му.

Проте команда розслідувачів France 24 не змогла визначити походження третьої фотографії, опублікованої у вірусному пості від 17 липня.

Це не перший випадок, коли твердження про те, що Україна використовує «дітей-солдат», поширюється проросійськими аккаунтами у соцмережах.

У січні команда Observers аналізувала відео, на якому були нібито показані троє «дітей», відправлених на фронт Україною, двох з яких розслідувачам вдалося впізнати, і насправді вони повнолітні. Тоді у відповідь на запит редакції неурядова організація Amnesty International заявила, що їй «не відомо про задокументовані випадки використання дітей-солдат в українській армії». З того часу розслідувачі не виявили жодного зображення, на якому видно, як дітей вербують до ЗСУ.