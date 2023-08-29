Брак компетентних перекладачів – проблема номер один у тренуванні українських військових – FT

Підготовка в ЄС

Так вважає відповідальний за багатонаціональну навчальну місію ЄС бригадний генерал із Нідерландів Мартін Бонн. Він говорить, що великим викликом став переклад слів, які «використовуються у військовому чи технічному контекстах». Про цю проблему почали говорити в Німеччині та Данії.

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Як пише Financial Times, і Україна, і західні країни долучають до навчання українських військових перекладачів, у яких часто є проблеми зі знанням специфічної лексики.

Про це журналістам видання розповів Мартін Бонн під час навчань у Німеччині, де до кінця року мають пройти підготовку 10 тисяч українців. Схожа проблема виникла і в Данії на авіабазі Скрідструп, де наші пілоти та допоміжний персонал вчаться польотам на винищувачах F-16.

«За словами чиновників (данських. – Ред.), додатковими причинами затримки (початку навчань. – Ред.) були знання мови та перевірка стану здоров’я», – пише видання.

Водночас європейські інструктори хвалять українських військових за «надзвичайну мотивацію», не зважаючи на те, що на навчання у європейські країни прибувають люди різного віку і з різним рівнем підготовки. Так, серед учнів був військовослужбовець, якому виповнився 71 рік.

За словами Мартіна Бонна, старші українські командири, що пройшли підготовку ще за радянських часів, також можуть сперечатися із європейськими колегами, бо іноді «думають, що знають краще».

Всього ж у навчальних таборах Європи та США мають пройти підготовку 63 000 військових, які будуть працювати на західних танках, артилерійських установках та системах ППО.