Вибори в Україні: чи будуть українці обирати парламент та президента під час війни

провести (не) можна

Восени 2023 року в Україні мають відбутися чергові парламентські вибори, а навесні 2024-го — президентські. Та, згідно з Конституцією та законами України, проведення виборів під час воєнного стану заборонено. Однак у Європі та США прямо лунають заклики до української влади організувати виборчий процес навіть попри російське вторгнення. В Україні ж чітко дають зрозуміти західним партнерам, що вибори під час війни проводити не будуть, але думку українців усе ж сканують.

Реклама Читати продовження

Європа та США вимагають виборів

Про потребу проведення Україною парламентських і президентських виборів ще в травні заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Політик закликав українських парламентарів «розв’язати виклик» із забороною проведення виборів під час війни.

«Це не наше питання — вказувати, як це зробити, але, звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І, звичайно, ви це зробите», — зазначив Кокс.

Пізніше він пояснив, що лише влада та народ України мають вирішувати, чи будуть вибори й коли саме вони відбудуться. Та він упевнений, що рано чи пізно момент настане, і радить починати готуватися якомога раніше.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс © radiosvoboda.org

«Доки ваш уряд і парламент вважають, що слід дотримуватися Конституції, доти вибори неможливі. Утім, це, ⁠звісно, у руках вашого уряду й парламенту: можливо, змінити Конституцію і зробити так, щоб воєнний стан був скасований на певний період або дозволити проведення виборів в інший спосіб», — уточнює він.

А вже 24 серпня під час пресконференції в Києві сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні мають відбутися 2024 року.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилася. У минулому це була дуже корумпована країна», — сказав він.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем © Artie Walker Jr. / AP

Позиція української влади

У липні глава Офісу Президента Андрій Єрмак в одному з інтерв’ю наголосив, що в Україні йде війна — і «за Конституцією неможливо проводити жодних виборів під час воєнного стану». Однак пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук, який є представником президентської партії «Слуга народу», дав інтерв’ю телеканалу «Рада», де допустив можливість проведення виборів.

Політик заявив, що «конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає», але така заборона міститься в законі України «Про правовий режим військового стану». Та Стефанчук натякнув, що нічого неможливого немає, і закон можна змінити.

«І я думаю, що нам потрібно ухвалити якісь важливі рішення із цього приводу, щоб, з одного боку, забезпечити стабільність у державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити ось цей потік демократії, за що Україна загалом і бореться», — зазначив спікер Ради.

Уже тоді юристи та експерти з конституційного права були здивовані такій необізнаності з боку Стефанчука, адже він сам правознавець. А політологи допускали, що в такий спосіб влада хотіла дізнатися думку суспільства щодо можливості провести вибори під час війни.

Після пропозицій Ліндсі Грема із заявою вийшла очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Вона наголосила, що вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, адже зараз це неможливо зробити з декількох причин:

безпекова ситуація в країні;

відсутність змоги проголосувати мільйонам українців за кордоном;

частково зруйнована виборча інфраструктура та неактуалізований реєстр виборців.

На питання про проведення виборів відреагував і Володимир Зеленський. Український президент сказав, що хотів би провести чергові парламентські та президентські вибори у визначені законом терміни. Але легітимними такі вибори вважатимуть, зокрема, коли можливість проголосувати отримають усі сім мільйонів українських біженців за кордоном. А також, коли Європа погодиться «направити в окопи» своїх спостерігачів, адже право голосувати мають усі, зокрема й мешканці прифронтових територій та військові «на нулі».

Зеленський спитав у Грема, чи готові США та Європа надати п'ять мільярдів гривень на фінансування виборчого процесу, адже забирати ці кошти в Збройних сил чи брати кредит українська влада не має наміру.

Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені, Данія, 21 серпня 2023 © Ida Marie Odgaard / AP

Вибори проводити (не) можна

Як пояснює ексзаступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, підстави для проведення або ж скасування виборів прописані в Конституції. Зокрема щодо ситуації під час воєнного стану в ст. 83 написано таке: «У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану». Отже, резюмує Магера, вибори можуть проводитися лише після закінчення дії воєнного стану:

— В умовах дії воєнного стану, як передбачено ст. 64, наведений перелік конституційних прав та свобод, які за жодних умов, навіть під час воєнного стану, не можуть бути обмежені. Але в цьому переліку ви не знайдете ст. 33 (права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання), ст. 34 (про свободу думки та слова), ст. 38 (про право обирати та бути обраним до органів державної влади), ст. 36 (право на об’єднання в політичні партії та право на свободу діяльності політичних партій), ст. 39 (право на мирні збори) і так далі.

Під час воєнного стану не можуть бути гарантовані конституційні права та свободи, а значить, і дотримані принципи виборчого права.

Магера наголошує на тому, що під час дії воєнного стану Конституцію змінювати заборонено. Тобто пропозиція президента ПАРЄ незаконна. Теоретично можна припинити чи скасувати дію воєнного стану і провести вибори, але тоді влада ставить під загрозу питання безпеки держави та її існування загалом. Колишній заступник глави ЦВК пояснює:

— Лише в умовах певних правил, зокрема введення воєнного стану, держава може поставити свою економіку на воєнні рейки. Зі зрозумілих причин обмежуються права на проведення мітингів чи зборів, тому що це може підірвати безпеку держави під час війни. А виборча кампанія передбачає змагання, що може ослабити державу ще більше в такий період. Тут ризики для самого існування держави досить серйозні.

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера © Ганна Грабарська / Українська правда

Отже, цілком зрозуміло, що Конституція забороняє проводити вибори до державних органів влади під час дії воєнного стану. Але голова комітету виборців України Олексій Кошель допускає, що за певний час дискусія про можливість проведення виборів загостриться і будуть запропоновані напівюридичні механізми для розв'язання цього питання, наприклад через розгляд Конституційним судом:

— Я допускаю застосування політико-правового механізму, як це вже відбулося в 2019 році, коли був розпущений парламент та призначені позачергові вибори. Так, це був неконституційний шлях, але це був певний політико-правовий сценарій, який, я допускаю, ми зможемо побачити.

З правової позиції таке рішення незаконне, але суспільство може прийняти такі вибори, якщо буде розв'язана низка проблем, каже Кошель:

— У нас проблема полягає в тому, що мільйони українців зараз фізично не в Україні або знаходяться на фронті й не можуть прийти на виборчі дільниці. Якщо це питання не буде вирішено, окремі політичні сили можуть підняти питання про нелегітимність виборів, ураховуючи, що значна частина переселенців чи військових не змогла проголосувати. Але якщо українська влада зможе організувати ці процеси, то легітимність цих виборів може бути оцінена достатньо високо.