РЕПАТРІАЦІЯ ЗАХИСНИКІВ

В Україну повернули тіла 84 полеглих військових

В Україну з тимчасово захоплених росіянами територій повернули тіла 84 загиблих військовослужбовців.

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Поховання українського військового під Києвом, 19 лютого 2023
Поховання українського військового під Києвом, 19 лютого 2023 © AP / Emilio Morenatti
Автор: Юлія Ромашкевич
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Про це в Телеграмі повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників», — йдеться в повідомленні.

Репатріація тіл з тимчасово захоплених територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, наголосив Котенко.

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