Прощання з «Привидом Києва»: у столиці провели в останню путь загиблого пілота з позивним «Джус»
Прощання із капітаном 40 бригади тактичної авіації Андрієм Пільщиковим відбулося 29 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Детальніше — у фоторепортажі української редакції RFI.
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25 серпня на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Серед них був і Андрій Пільщиков. Під час виконання навчальних завдань у небі зіткнулися екіпажі двох літаків L-39.
«Джус» був одним із «Привидів Києва» і здійснив багато бойових вильотів у лютому-березні 2022 року. Попрощатися з Андрієм, загиблим пілотом винищувача, прийшло понад 300 людей — це рідні, друзі та військові.
Пілот докладав чимало зусиль, щоб Україна отримала літаки F16. У майбутньому один із багатоцільових винищувачів, які надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає назву «Джус» на честь Андрія Пільщикова. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Трьом загиблим під час авіатрощі в Житомирській області пілотам посмертно надали військові звання, Андрію Пільщикову, зокрема, — звання майора.
Його любов до авіації важко описати. Тому ми зробимо все для того, аби українські пілоти були схожі на Андрія,
— зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат після церемонії прощання з Андрієм Пільщиковим.
29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Поховають загиблого героя на Аскольдовій могилі в Києві.