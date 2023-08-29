Прощання з «Привидом Києва»: у столиці провели в останню путь загиблого пілота з позивним «Джус»

ВШАНУВАННЯ ГЕРОЯ

Прощання із капітаном 40 бригади тактичної авіації Андрієм Пільщиковим відбулося 29 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Детальніше — у фоторепортажі української редакції RFI.

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25 серпня на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Серед них був і Андрій Пільщиков. Під час виконання навчальних завдань у небі зіткнулися екіпажі двох літаків L-39.

Родина Андрія Пільщикова на похороні пілота © Ігор Сьомко / RFI

«Джус» був одним із «Привидів Києва» і здійснив багато бойових вильотів у лютому-березні 2022 року. Попрощатися з Андрієм, загиблим пілотом винищувача, прийшло понад 300 людей — це рідні, друзі та військові.

Процесія прощання у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві © Ігор Сьомко / RFI

Пілот докладав чимало зусиль, щоб Україна отримала літаки F16. У майбутньому один із багатоцільових винищувачів, які надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає назву «Джус» на честь Андрія Пільщикова. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Портрет загиблого пілота Андрія Пільщикова © Ігор Сьомко / RFI

Трьом загиблим під час авіатрощі в Житомирській області пілотам посмертно надали військові звання, Андрію Пільщикову, зокрема, — звання майора.

Матір Андрія Лілія з відзнакою сина © Ігор Сьомко / RFI

Його любов до авіації важко описати. Тому ми зробимо все для того, аби українські пілоти були схожі на Андрія,

— зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат після церемонії прощання з Андрієм Пільщиковим.

Прощання з «Джусом» © Ігор Сьомко / RFI

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Вшанування Андрія Пільщикова колегою © Ігор Сьомко / RFI

Поховають загиблого героя на Аскольдовій могилі в Києві.

Під кінець церковної служби домовина була повністю вкладена квітами © Ігор Сьомко / RFI