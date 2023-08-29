Стрічка «Звідки куди»: евакуація українців очима польського режисера

маршрутом переселенців

Варшава, Польща – Цьогорічним переможцем Одеського кінофестивалю стала стрічка «Звідки куди» — у номінації «Найкращий український повнометражний документальний фільм». Її режисер — поляк Мачек Хамела. З першого дня великої війни він евакуював українців — спочатку з кордону, а потім — з найгарячіших точок. Знімальний майданчик фільму — мікроавтобус, в якому люди діляться із водієм своїми найщемливішими історіями. Мачек Хамела ексклюзивно розповів RFI-Україна про людські історії, свідком яких став.

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— Звідки виникла ідея знімати фільс саме у такому форматі?

— Власне, ідея прийшла під час процесу евакуації людей. Через три дні після початку великої війни я почав волонтерити, купив мій перший мікроавтобус. Й ідея знімати фільм прийшла після того, як я особисто забирав людей з польсько-українського кордону і відвозив їх до Варшави.

Мачек Хамела, режисер фільму «Звідки куди» © Filp Wolski

Я розумів, що ми проживаємо історичний момент. Люди, яких я евакуював, відчули потребу розповідати мені, іноземцю, свої історії, ділитись ними, пояснювати, що відбувається в Україні, особливо на тимчасово окупованих територіях. І ось у цей момент я зрозумів, що треба все фільмувати. Але я потребував ще одну людину, яка допомагатиме мені, бо поїздки на великі відстані дуже вимотували. Ось так до мене наприкінці березня 2022 року приєднався мій друг, оператор Вавжинець. Він допомагав мені кермувати вночі і знімати вдень.

— Якою була географія вашої евакуаційної мандрівки? Звідки ви почали вивозити українців?

— Першим містом був Львів, після того я вирушив у центральну частину України, зокрема, був у Білій Церкві, Києві. Після того вивозив людей з Черкас, а згодом — з Чернігівської області. На Чернігівщині я був у перші дні після її деокупації.

00:57 Трейлер документального фільму Мачека Хамела © Piotr Grawender

— Ви чули багато оповідей біженців під час зйомок вашого роудмуві. Яка історія з почутих найбільше вас вразила?

— Коли я поїхав до Чернігова вперше, я розшукував чоловіка та його дитину, яких ми планували евакуювати. І я трохи загубився у місті. І я зупинився, щоб запитати маршрут у жінки, що стояли на узбіччі. Вона спитала, чи можемо ми її підкинути до її квартири, бо це було по дорозі. І в якийсь момент в машині вона почала кричати і плакати. І вона розповіла нам, що щойно знайшла тіло свого чоловіка. Його застрелили, коли він їхав на велосипеді. Ця жінка шукала свого чоловіка протягом тижня. І це був один із найважчих моментів. Я не знав, що робити у той момент. Я взяв її номер телефону і подзвонив потім. І я назавжди запам'ятаю цей момент, як я вперше приїхав до Чернігова.

— Як часто ваш мікроавтобус потравляв під обстріли? Наскільки безпечною була ця евакуація? Адже у момент вивезення людей ви були не просто режисером, ви були водієм, який мав безпечно довезти евакуйованих.

Герої фільму «Звідки куди» © Maciek Hamela

— Ми вивозили людей із Соледару і навколишніх сіл на Донеччині, тобто з прифронтової місцевості. Ми чули звуки вибухів постійно. Ми мали ухвалювали дуже складні рішення, зважувати усі ризики — їхати в ту чи іншу місцевість. Також ми мали розуміти, чи були шанси евакуювати звідти людей. Було дуже багато складних моментів. Обстріли були зовсім поруч із нами. Ми, звісно, це все зняли. Але ці кадри не увійшли у цей фільм.

— Чому?

— Я не хотів зміщувати фокус із людських історій на те, якою небезпечною може бути діяльність волонтерів. Бо фільм не про це.

— Як ви вирішували, кого, до прикладу, завтра евакуйовувати?

— З самого початку я працював з кількома організаціями, які мали інформацію про те, звідки треба евакуювати людей. Також до мене звертались члени родин з проханням забрати їхніх родичів. Дуже часто на початку це були люди, які мали певні зв'язки у Польщі. Також мені допомагала координувати вивезення людей наша продюсерка Ксенія Марченко. Вона шукала в різних чатах людей, які потребували евакуації. Також були створені групи у Польщі. Багато організацій шукали водіїв, які можуть вивезти українців. У перші тижні це все працювало паралельно. Далі я співпрацював з конкретними організаціями — як міжнародними, так і українськими, зокрема з фондом «Все буде добре».

— Скільки людей вам загалом вдалось вивезти?

— Ми підрахували, що я самостійно вивіз на мікроавтобусі більше 400 людей. Потім я почав допомагати координувати евакуацію. Багато людей вивозили інші автобуси. І тут, у Польщі, потрібна була людина, яка розуміє мову (а я вільно говорю російською та розумію українську). Тому я багато координував.

— Світова прем'єра фільму «Звідки куди» відбулась у Каннах. Після того стрічку показали на багатьох кінофестивалях. Як ви вважаєте, після перегляду люди за кордоном краще розуміють трагедію українського народу, те, що відбувається через дії Росії?

Команда фільму «Звідки куди» на Каннському кінофестивалю © 435 FILMS

— Я дуже сподіваюсь, що люди за кордоном зрозуміють, що українці жили своїм звичним життям, мали свої щоденні турботи та проблеми, як жителі інших країн Європи. І ця війна все різко зруйнувала. І під час наших розмов в автобусі люди розповідали про свої проблеми, про свої відчуття. І я сподіваюсь, що це допоможе глядачам розібратись і зрозуміти, що відчувають евакуйовані у такі крихкі миті свого життя.

Люди, яких режисер евакуював із небезпечних територій © Maciek Hamela

— Дедалі частіше в Європі можна почути, що люди втомились від цієї війни. Що ви могли б їм сказати?

— Усі в Європі мають бути зацікавлені у якнайшвидшому закінченні війни. Ми не можемо просто сидіти і спостерігати, як вона затягується. Я знаю, що відчуття втоми є у всіх — включаючи тих, хто максимально залучений у допомогу, так і тих, хто цього ніколи не робив. Люди наражаються на багато новин, які приходять з України. Це нормально. Але задача всіх мобілізуватись у своїх зусиллях допомагати Україні, щоб наблизити її перемогу. Бо без цього ніколи не буде миру у світі.