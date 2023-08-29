У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошена примусова евакуація дітей

ЕВАКУАЦІЯ

Примусова евакуація дітей оголошена у п'яти населених пунктах Запорізької області. А саме, у місті Гуляйполе, селищі міського типу Степногірську, а також у Преображенці, Єгорівці, Новопавлівці. Вивезти планують 54 дитини та 67 членів їх сімей.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

У міністерстві зазначають, відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області, зазначили у міністерстві.

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