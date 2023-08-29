Через війну лише третина школярів в Україні здобуває повноцінну очну освіту

За даними ЮНІСЕФ

Про це заявили в дитячому фонді ООН — ЮНІСЕФ, грунтучись на даних про набір у класи. У дослідженні йдеться про учнів початкової і середньої школи (1—9 класи).

Учні київської школи під час тривоги продовжують навчання у метро. Київ, травень 2023

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Постійні атаки на школи в Україні призводять до того, що лише третина дітей від 6 до 15 років повною мірою навчаються очно. При цьому значна частина учнів відстає від шкільної програми, йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

Дитсадки не відвідують дві третини дітей в Україні. В прифронтових районах не віддають своїх дітей до дошкільних закладів 75% батьків, зазначає ЮНІСЕФ.

Серед українських дітей, які перебувають у семи зарубіжних країнах, більше половини не відвідують місцеві школи, зазначає дитячий фонд ООН. Причини — мовний бар'єр та перевантаженість шкіл.

Повномасштабне вторгнення РФ розпочалося відразу після закінчення пандемії Covid-19, під час якої багато українських шкіл працювали дистанційно. Через війну таку практику довелося продовжити. Внаслідок цього школярі стикаються з перебоями в освітньому процесі вже четвертий рік поспіль, зазначають в організації.

«Це призвело до того, що діти України не лише академічно не встигають, але ще й насилу зберігають те, що вивчили, коли школи функціонували повною мірою», — заявила регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Реджина Де Домінічіс.

За останніми даними, до 57% вчителів повідомили про погіршення знань школярів з української мови, до 45% з математики, до 52% з іноземної мови.