Росія знову здійснила масовану атаку по Україні: знищено 43 повітряні цілі

Ракетний терор

У ніч на 30 серпня армія РФ знову атакувала Україну: є загиблі та поранені.

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Загалом за ніч було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55;

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, 43 з них було успішно знищено силами ППО.

Усі цілі було збито в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Як згодом розповів голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, уламки дронів впали на один із обʼєктів інфраструктури, a також на залізничне полотно. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Також серйозну атаку пережив Київ: над столицею збили понад 20 повітряних цілей.

«Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет», — написав у Телеграм голова КМВА Сергій Попко.

Нaслідки aтaки нa Київ © STRINGER / REUTERS

На жаль, унаслідок ракетної атаки загинули дві людини, ще троє отримали поранення. У Шевченківському районі столиці уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому — на дах магазину.

На території підприємства у Шевченківському районі загинули дві людини: працівники 26 та 36 років. Ще три особи отримали поранення.

Уламки однієї з ракет, якою сьогодні росіяни атакували Київ © STRINGER / REUTERS