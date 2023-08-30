У Дніпрі поліціянт застрелив людину: усе, що відомо про трагедію

СМЕРТЕЛЬНА СТРІЛЯНИНА

У Дніпрі сталася стрілянина за участі поліціянтів. Унаслідок інциденту загинув цивільний — водій елітного авто. Хто винен у трагедії: правоохоронець, який міг перевищити повноваження, або чоловік, який йому опирався? Думки українців розділилися.

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Інформація про стрілянину на проспекті Івана Мазепи з’явилася в мережі ввечері 29 серпня.

З відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що поліціянти намагались змусити водія та пасажирку вийти з авто. Жінку витягували силоміць. Потому чоловік почав битися з патрульними, після чого ті застосували газовий балончик.

Далі на відео видно, як водій авто перекидає поліціянта на землю, після чого починає тікати. Цієї миті патрульний тричі стріляє. Що саме робить водій у цей час — не зафільмовано.

Патрульна поліція Дніпропетровської області підтвердила, що стріляв її співробітник:

— Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції розпочали розслідування інциденту. За їх інформацією, правоохоронці намагались зупинити елітне авто, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

Пізніше в мережі з'явилися відео із зафіксованим моментом, котрий став причиною зупинки автомобіля. Водій порушує ПДР, повертаючи з крайньої лівої смуги праворуч на проспект Івана Мазепи. За кермом автівки чоловік, а на пасажирському місці сидить жінка. Існує версія, що після зупинки водій пересів на пасажирське сидіння.

00:16 Порушення ПДР © Informator

«Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер», — повідомили на сайті ДБР.

На оприлюднених місцевими телеграм-каналами відео з машини видно, що чоловік та його пасажирка (можливо, дружина) чинять опір під час затримання. А діти підбадьорюють батька битися з поліціянтами і фільмують усе на телефон.

01:53 Відео з машини © Телеграм-канал ХД

У мережі зазначають, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той почав бити поліціянтку — і вона знепритомніла. Закривавлене фото правоохоронниці шириться мережею.

Фото закривавленої поліціянтки © Фото з соціальних мереж

З відео не ясно, чи попередив патрульний про застосування зброї та чи зробив попереджувальний постріл у повітря. Проте, згідно із законом України, є кілька винятків, коли поліціянт може використати вогнепальну зброю без попередження.

Ст. 46 ЗУ Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII © Скріншот

В Офісі генерального прокурора повідомили, що причетного до перевищення службових повноважень патрульного затримали. Розпочато досудове розслідування в кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Якщо суд визнає провину поліціянта, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Тим часом думки українців щодо того, хто винен у трагедії — водій чи патрульний — розділилися.

Як написав на своїй сторінці у фейсбук голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський, трагедії можна було б уникнути, якби громадяни на вимогу надали документи та витратили 20 хвилин на складання всіх постанов і протоколів:

Напад на військового, поліцейського, нацгвардійця — злочин, який припиняється застосуванням зброї. Не існує стрільби по ногах, руках. Не існує попереджувального пострілу. Якби забезпечили поліцейських тайзерами 3 роки тому, то життя нападника могло б бути збережено і він мав би відбувати тривалий термін у в'язниці

На думку громадського активіста Дмитра Браславського, причиною виникнення подібних ситуацій стала популяризація блогерів, що навчають, як уникнути покарання:

— Це такі собі першопрохідці з прав водіїв. Вони багатьох навчили вимагати у поліції причину зупинки і посвідчення. Але здебільшого ідея боротьби з корупційними даїшниками пішла в ідею «відкосити від покарання законним шляхом». Адже їх дуже багато. І таких «знавців прав» в Україні стало багато. Певною мірою, я навіть радий цьому, адже ми більш демократична країна, ніж той самий поліцейський режим у РФ. Однак відсутність балансу між поліцією і «знавцями», а також дірки в законодавстві призвели до того, що багато людей і без хабарів змогли уникати покарання. Я сам знаю десятки методів, як можна уникнути адмінпротоколів за різними статтями. І це та найтонша грань. Коли ти визнаєш свою провину або коли ти «гойдаєшся» з поліцією. І часто люди обирають другий варіант. Адже народним герой стане тоді, коли «зробить злісного поліцая».

За словами правозахисника Станіслава Батрина, робити висновки зараз поки зарано, бо треба з'ясувати всі обставини справи:

— Перше, це не вибори, щоб щось чи когось підтримувати або не підтримувати. Це — убивство. Тут встановлюється наявність або відсутність складу злочину. Конкретно чотири елементи: субʼєкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторона злочину. А частина з нас — «судді», які вже вчора винесли вирок за 5-7 хвилин. Без процедури, встановлення обставин, не приймаючи докази, керуючись чим?

Станіслав Батрин стверджує, цей випадок особливий. На його думку, щоби говорити про чиюсь вину, треба зібрати всі факти докупи, як пазл:

— Ми бачили умовно 10% з того, що треба встановити, щоб навіть розмірковувати про завершені висновки щодо кваліфікації події. Юристи зі стажем 10-20 років і наразі вагаються з завершеними висновками щодо кваліфікації, оскільки не встановлені всі обставини та складові. А інколи одна дія, чи один факт, чи одне нове відео може «з ніг на голову» змінити висновки.

Прокоментував ситуацію і перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Як він написав у фейсбуці, його відомство сприятиме слідству і проведенню службового розслідування, надасть повну юридичну підтримку патрульним:

Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд. І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки. І це два невід'ємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця