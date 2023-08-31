На Донеччині розбилися два гелікоптери, загинули шестеро українських пілотів

жахлива катастрофа

Військові загинули 29 серпня під час виконання бойового завдання. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження.

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Про падіння двох військових гелікоптерів Мі-8 в Краматорському районі Донецької області повідомило видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Повідомлялося, що на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.

Цю інформацію в коментарі «Суспільному» повідомив речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, де служили загиблі пілоти, Євген Ракіта.

Він розповів, що загиблі мали офіцерські звання. Один з них — родом із Полтавщини, решта — з інших регіонів України. Прізвища та обставини загибелі не повідомляються «у цілях безпеки».

Прощання з пілотами має відбутися у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору. Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідки вони родом.

До Єдиного реєстру досудових рішень внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України «Порушення правил польотів або підготовки до них карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років».

Розслідуванням займається ДБР.