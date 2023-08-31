Очільника Міноборони України Резнікова можуть звільнити вже наступного тижня — нардеп
Після відставки Олексія Резнікова, ймовірно, буде призначено послом України у Великій Британії.
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Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
«За моєю інформацією, Резніков залишить посаду міністра оборони і згодом вирушить послом до Великої Британії... Щодо дат: це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня... Наскільки це точно? Ну, сучасна кадрова політика вміє вражати, але ще вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше, деякі», — написав він.
Водночас Железняк зазначив, що на місце міністра оборони буде подано колишнього члена фракції «Голос», а нині — голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.
За даними джерел видань «Українська правда» та «Суспільне» в Кабміні та ВРУ та серед оточення самого Умєрова, він дійсно є найімовірнішим кандидатом на пост глави Міноборони.
«Йому запропонували, і він прийме пропозицію», — розповіли джерела «Суспільному»
Сам Умєров поки не спростував, але й не підтвердив інформацію про те, що може очолити Міноборони.
За даними джерел УП у команді президента, питання, хто замінить Резнікова, досі відкрите — рішення може з’явитися наступного тижня.
«Щоб ви розуміли, не стоїть питання, чи треба зняти Резнікова — треба. Але питання на кого? А це виявилася реальна проблема. Міністерство дуже складне, притомних потенційних кандидатів дуже мало», — розповіло джерело.